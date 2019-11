Kranten delen eensgezind 8 uit aan uitblinkers van Ajax en Willem II

Ajax veegde zondagmiddag de vloer aan met FC Utrecht. De Domstedelingen werden met een 4-0 nederlaag huiswaarts gestuurd en de Amsterdammers verdienden daardoor de nodige plekken in de Teams van de Week van het Algemeen Dagblad en De Telegraaf. Ook Willem II, dat PSV in eigen stadion met 2-1 versloeg, is goed vertegenwoordigd.

Sergio Padt is door beide kranten gekozen als doelman na zijn optreden met FC Groningen tegen Vitesse. Verder heeft Ajacied Daley Blind als enige verdediger beide elftallen gehaald. De Telegraaf kiest in de laatste linie verder voor Jonas Svensson van AZ, Ridgeciano Haps van Feyenoord en Nicolás Tagliafico van Ajax.

De verdediging van het Algemeen Dagblad bestaat verder uit Joel Latibeaudiere van FC Twente, Sebastian Holmén van Willem II en Lennart Czyborra van Heracles Almelo. Donny van de Beek heeft met een 8 beide teams gehaald. Het middenveld van het Algemeen Dagblad wordt verder gevormd door Ajacied Lisandro Martínez en Fredrik Midtsjø van AZ. De Telegraaf kiest daarentegen verder voor Hakim Ziyech van Ajax en Ché Nunnely van Willem II.

De aanvaller van de Tilburgers, die tegen PSV twee keer scoorde en van beide kranten een 8 krijgt, heeft ook het team van het Algemeen Dagblad gehaald. Nunnely vormt de voorste linie met Cyriel Dessers van Heracles Almelo en Joel Asoro van FC Groningen. Dessers kan ook op een plekje in de aanval van De Telegraaf rekenen, samen met Dusan Tadic van Ajax en Chidera Ejuke van sc Heerenveen.

Team van de Week De Telegraaf: Padt (8), Svensson (7), Blind (7), Haps (7), Tagliafico (7,5); Van de Beek (8), Ziyech (8), Nunnely (7,5); Ejuke (8), Tadic (8) en Dessers (7,5).

Team van de Week het Algemeen Dagblad: Padt (8), Latibeaudiere (7,5), Holmén (7,5), Blind (8), Czyborra (7); Van de Beek (8), Midtsjø (8), Martínez (7,5); Nunnely (8), Dessers (8) en Asoro (7,5).