Koeman ziet geblesseerde afhaken en komt alsnog uit bij AZ

Bondscoach Ronald Koeman heeft keeper Marco Bizot toegevoegd aan de selectie van het Nederlands elftal, zo meldt de KNVB maandagochtend via de officiële kanalen. De doelman van AZ neemt de plaats in van Kenneth Vermeer. De keeper van Feyenoord liep zondag een blessure op in het met 3-2 gewonnen competitieduel met RKC Waalwijk.

De roep om Bizot klonk de afgelopen dagen flink op social media, maar dan vooral als vervanger van Jeroen Zoet bij Oranje. De doelman van PSV presteert de laatste weken zwak, waardoor enkelen hadden verwacht dat Bizot een kans zou krijgen bij het Nederlands elftal. Nu Vermeer geblesseerd afhaakt, mag de sluitpost van AZ zich alsnog melden bij Koeman en consorten.

Oranje speelt zaterdag eerst tegen Noord-Ierland. Plaats van handeling is een uitverkocht Windsor Park in Belfast waar het startsignaal om 19.45 uur plaatselijke tijd klinkt (20.45 uur in Nederland). Komende dinsdag staat in Amsterdam Oranjes laatste groepswedstrijd in het kader van kwalificatie voor EURO 2020 op het programma. In de Johan Cruijff ArenA is Estland vanaf 20.45 uur de tegenstander.