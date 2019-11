KNVB reageert op incident met Berghuis: ‘Het leek wel Comedy Capers’

Feyenoord wist zondagmiddag in eigen stadion met 3-2 te winnen van RKC Waalwijk. Steven Berghuis kwam in de slotfase van dat duel in de clinch te liggen met Etienne Vaessen, de doelman van de bezoekers. De aanvoerder van Feyenoord deelde een elleboog uit, al noemt hij dit zelf een ‘por’, en had volgens Reinold Wiedemeijer een rode kaart moeten krijgen.

“Berghuis moet dit sowieso niet doen. Hij speelt met vuur. Ik denk dat juist de reactie van de keeper ervoor heeft gezorgd dat de VAR (Rob Dieperink, red.) niet heeft ingegrepen. Het leek wel Comedy Capers. Maar wij willen dit soort ellebogen niet zien. Laat het helder zijn: een elleboog is een rode kaart”, zegt Wiedemeijer namens de KNVB bij FOX Sports. “Dit soort gedrag hoort niet op een voetbalveld thuis.”

“Je hebt het zelf gezien, toch? Een kleine por? Oké, nou, volgens mij stond hij daarna nog tien seconden en ging-ie daarna liggen. Ach, dat hoort erbij. Hij zei tegen mij: lekker voor je dat je die kans mist. Ik dacht nog: wacht maar, wat 'lekker voor je'? Het hoort erbij”, zo legde Berghuis het incident uit. Hij krijgt bijval van zijn trainer Dick Advocaat. “Ik heb het niet gezien, maar ik hoorde net in de kleedkamer dat de keeper zei: ‘Lekker hè, dat je gemist hebt. De elleboog van Berghuis? Vaessen had eigenlijk toneelspeler moeten worden. In één keer had hij pijn. Nee, het is een komediant”, concludeert Advocaat bij de NOS.

Fred Grim, trainer van RKC Waalwijk, was niet te spreken over de arbitrage in De Kuip en stelt dat de vrije trap voorafgaand aan de derde goal niet gegeven had moeten worden. “Daar staat de assistent-scheidsrechter wel heel erg enthousiast te vlaggen. Ik vind dat de eerste overtreding daar op Bakari gemaakt wordt. Hij moet die bal wegschieten, dat weet hij ook wel, maar aan de kant van Feyenoord werd daar de eerste overtreding gemaakt”, aldus Grim tegenover de NOS. “De elleboogstoot van Berghuis kan ik ook niet beoordelen, maar Vaessen is geen komediant. Ik zal hem daarin beschermen, want het is echt een kerel.”