Guardiola was ‘niet sarcastisch’: ‘Ik word er nu een beetje ongemakkelijk van’

Manchester City ging zondag in de topper tegen Liverpool met 3-1 onderuit. Josep Guardiola, manager van the Citizens, stapte na afloop van het duel op Anfield naar de arbitrage toe om hen overdreven te bedanken. De Spaanse oefenmeester wil in gesprek met verschillende Engelse media weinig kwijt over het optreden van scheidsrechter Michael Oliver.

“Het zou niet leuk zijn om over scheidsrechters te praten nadat we verloren hebben. Vraag Mike Riley (de Engelse scheidsrechtersbaas, red.) en de big bosses daarover, maar niet mij. Het was niet sarcastisch, ik wilde ze enorm bedanken. Ik heb hetzelfde gezegd na de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur”, verwijst Guardiola naar de thuiswedstrijd tegen the Spurs (2-2), waarin een doelpunt van Gabriel Jesus in blessuretijd werd afgekeurd na inmenging van de VAR.

“Meestal zeg ik tegen scheidsrechters of collega’s: ‘Bedankt, succes verder’. Ik word er nu een beetje ongemakkelijk van, omdat het lijkt alsof Pep weer aan het klagen is. Gefeliciteerd, Liverpool”, stelt de Spaanse oefenmeester, die overigens wel een boete kan verwachten. Manchester City meende in de beginfase recht te hebben op een strafschop na een handsbal van Trent Alexander-Arnold, maar de VAR greep niet in. “Ik weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat zullen we nooit weten. Maar voor beslissingen moet je bij de grote bazen zijn. Zij zijn de mannen die alles van het spel begrijpen.”

Collega Jürgen Klopp is in gesprek met Sky Sports uiterst positief over het optreden van zijn ploeg. “Het doelpunt van City leverde hen weer geloof op voor het laatste kwartier, dat was duidelijk. Op dat moment controleerden zij de wedstrijd, maar de overige 75 minuten hebben wij de controle gehad met onze intensiteit. We hebben hen niet laten doen wat ze wilden doen. Als dat zo gemakkelijk is, zouden meer teams het doen. De jongens hebben het uitstekend gedaan. Je moet constant dapper zijn en op het juiste moment scoren, dat hebben we gedaan.”

Fabinho, Mohamed Salah en Sadio Mané kwamen tot scoren voor Liverpool. “Het waren stuk voor stuk geweldige doelpunten. Zoiets heb je op een dag als vandaag nodig, als je wil winnen van Manchester City. Je zal in zo’n wedstrijd geen gemakkelijke doelpunten maken. Bovendien moet je goed verdedigen en dat hebben we in mijn ogen perfect gedaan.”