Ronaldo baart weer opzien bij wissel: ‘Ik zag dat het niet oké was’

Juventus won zondagavond met 1-0 van AC Milan door een treffer van Paulo Dybala. De Argentijn verving vroeg in de tweede helft Cristiano Ronaldo, die wederom morrend naar de kant liep nadat hij afgelopen week ook al werd gewisseld tegen Lokomotiv Moskou. Naar verluidt zou Ronaldo voor het einde van de wedstrijd zelfs het stadion hebben verlaten. Maurizio Sarri bedankt Ronaldo na afloop voor zijn prestaties, gezien de blessure bij de Portugees.

"We moeten hem bedanken, hij heeft een offer gebracht om hier te zijn. Hij heeft alles gedaan wat mogelijk was om te spelen, maar ik zag dat het niet oké was. Ik vond het het beste om hem eraf te halen", zegt de trainer van Juventus tegenover Sky Italia. "Het is normaal dat een speler geïrriteerd het veld verlaat, zeker als je zo hard werkt om op het veld te kunnen staan."

"De laatste maand kampt hij met een lichte knieblessure. Op de training kreeg hij een tik en dat heeft wat schade veroorzaakt. Als hij met een hoge intensiteit traint of speelt, dan raakt hij uit balans. Dan gaat hij overcompenseren en zo beschadigt hij bijvoorbeeld zijn kuit en dijbeenspieren. Hij is nu niet op zijn best. Maar ik denk dat een trainer over het algemeen zich meer zorgen moet maken als een speler niet boos is na een wissel", besluit Sarri.

Wojciech Szczesny verzekert eveneens dat er weinig heisa hoeft te worden gemaakt inzake de wissel van Ronaldo. "We zijn niet bezorgd om Cristiano. Als een speler van zijn niveau na vijftig minuten wordt gewisseld, is het normaal dat je een beetje boos bent. Momenteel speelt hij niet zo goed, maar niemand hoeft te twijfelen aan hem. Hij zal altijd het verschil blijven maken", aldus de doelman van Juventus.