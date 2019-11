Driessen: ‘Het maakt alle evaluaties bij PSV in één klap ongeloofwaardig’

PSV slaagde er zondagmiddag voor de zesde keer op rij niet in om te winnen. Door de 2-1 nederlaag op bezoek bij Willem II neemt de druk op trainer Mark van Bommel verder toe. Valentijn Driessen schrijft in zijn column in De Telegaaf echter dat 42-jarige oefenmeester niet ontslagen moet worden door de Eindhovenaren.

“Het aanwezige spelersmateriaal - getuigenis van een failliet aankoopbeleid van technisch manager John de Jong - biedt geen enkele (top)trainer garantie op succes bij PSV. Het pleit Van Bommel niet vrij, want bij tal van z’n beslissingen (aankopen/tactiek/opstelling/communicatie/ spelerskeuze) zijn stevige vraagtekens te zetten”, constateert Driessen. Hij voegt toe dat PSV in 2018 bewust gekozen heeft voor een onervaren trainer. “Hem bij de eerste tegenslag en slechte reeks slachtofferen zou van wanbeleid getuigen.”

Driessen is van mening dat algemeen Toon Gerbrands en technisch directeur John de Jong ook schuldig zijn aan de huidige staat van PSV. “In het vervolg daarop ligt de evaluatie van De Jong als technisch manager voor de hand. Dit ligt onder meer op het bordje van rvc-lid Hans van Breukelen. Maar uitgerekend diezelfde Van Breukelen maakte er in zijn rol als technisch directeur bij de KNVB een enorme puinhoop van in het seizoen 2016-2017. Het maakt alle evaluaties bij PSV in één klap ongeloofwaardig.”

Volgens Driessen is men bij PSV zelf schuldig aan het hoge verwachtingspatroon. Daarnaast staat er inmiddels ‘geen maat meer’ op de huidige koploper Ajax. “Waarbij Ajax zich zelfs miskopen kan permitteren van vijf tot tien miljoen euro. Dat zorgt allemaal voor extra zout in de Brabantse wonden. Bij PSV – ook Van Bommel – hebben ze veel te hoog van de toren geblazen door te denken een serieuze titeluitdager te zijn. Een misrekening, overschatting van de eigen kwaliteit en onderschatting van de kwaliteit bij Ajax.”