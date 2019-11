Van Hanegem: ‘Hij gedraagt zich als een directeur van een vijfdeklasser’

Willem van Hanegem is in zijn column in het Algemeen Dagblad uiterst kritisch op Toon Gerbrands. De oud-international stelt dat de situatie bij PSV op het moment schrijnend is, maar dat de algemeen directeur ondertussen alleen maar druk is met ‘zijn eigen pr’. Van Hanegem is niet bepaald te spreken over de staat van de selectie van de Eindhovenaren.

“Toon Gerbrands kwam afgelopen week met zijn zoveelste boekje op de proppen. 'De prijs van succes'. Bij AZ werden ze er al moe van, die eeuwige boekjes met allemaal wijsheden. Zou hij ze ook bij PSV in de kleedkamer hebben uitgedeeld?”, schrijft Van Hanegem. Hij constateert dat de situatie bij PSV misschien nog wel erger is dan bij Feyenoord. “Maar Gerbrands is dus lekker druk met z'n eigen pr en het promoten van zijn boekjes. Hij gedraagt zich in mijn ogen ook als een directeur van een vijfdeklasser.”

“Want bij PSV moeten ze allemaal achter elkaar blijven staan, iedereen verdient steun en ze hebben elkaar zo hard nodig. Dat is dus de man die naar de KNVB moest volgens velen. Om ons voetbal te redden. Journalisten die lacherig doen over zijn boekjes krijgen boze sms'jes van hem. En over het aankoopbeleid praat niemand. Nou, laat ik het er dan maar eventjes over hebben vandaag”, vervolgt de Kromme. Hij brengt in herinnering dat Bruma, Ritsu Doan, Timo Baumgartl en Érick Gutiérrez totaal veertig miljoen euro hebben gekost.

“En dan laat ik de Argentijn Romero nog even buiten beschouwing, want die kent niemand. Die is alweer verhuurd aan een Argentijnse club, maar ook hij kostte zo'n tien miljoen euro”, aldus Van Hanegem, die ziet dat PSV zonder Donyell Malen en Steven Bergwijn de weg kwijt is. “Dat kun je ook de trainer aanrekenen, die is verantwoordelijk voor de resultaten. Van Bommel passeerde Jeroen Zoet en dat snapte ik wel, want die maakte er ook een bende van onder de lat. Maar hij zou ook Michal Sadílek moeten wisselen, want dat kan gewoon niet als linksback.”

Van Hanegem stelt dat hij nu alleen maar van Gerbrands hoort dat iedereen bij PSV elkaar moet steunen, terwijl de algemeen directeur tevens met technisch directeur John de Jong en trainer Mark van Bommel in gesprek is gegaan met boze fans. De oud-international begrijpt de woede van de supporters na de laatste weken. “Lekker allemaal de kop in het zand steken. Maar mogen die mensen boos zijn? LASK Linz maakte er vier, maar het hadden er ook acht kunnen zijn. Ik had nog nooit van die club gehoord voor dit seizoen. Ook niet van Lato en Boscagli trouwens, ik begrijp nu wel waarom.”