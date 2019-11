De Telegraaf: Feyenoord heeft nieuwe technisch directeur definitief binnen

Frank Arnesen gaat definitief aan de slag als technisch directeur bij Feyenoord, zo schrijft De Telegraaf maandagochtend. De Deen heeft afgelopen weekeinde een akkoord bereikt met de Rotterdammers over een dienstverband. Volgens de krant begint Arnesen in de winterstop bij Feyenoord, wat betekent dat hij halverwege januari 2020 in dienst treedt als technisch eindverantwoordelijke in De Kuip.

De komst van Arnesen hing al een tijdje in de lucht, daar Feyenoord op zoek was naar een definitieve opvolger voor Martin van Geel. Afgelopen tijd werkte Sjaak Troost op interim-basis als technisch directeur bij Feyenoord. Arnesen was eerder werkzaam bij onder meer PSV, Chelsea, Tottenham Hotspur, Hamburger SV en PAOK Saloniki. Meest recent werkte de Deen voor Anderlecht, maar bij de Belgische topclub werd hij eerder dit seizoen ontslagen.

Het betekent dat Arnesen nu andermaal gaat samenwerken met Dick Advocaat. De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij PSV, waar ze een succesvolle samenwerking kenden. De Telegraaf waarschuwt echter dat er geen garanties op succes bestaan bij Feyenoord. Volgens de krant kan de situatie pas echt veranderen als president-commissaris Toon van Bodegom erin slaagt om een grote investeerder binnen te halen.

“De Rotterdammers bezitten nog altijd een gemankeerde selectie. Het aantal domme fouten in de eerste maanden van het seizoen is inmiddels zo hoog opgelopen, dat met de beste wil van de wereld niet van incidenten kan worden gesproken. Het is een puur gebrek aan kwaliteit op een aantal posities”, zo luidt de kritische conclusie van De Telegraaf van de huidige staat van Feyenoord. De Rotterdammers wonnen zondagmiddag met de nodige moeite van RKC Waalwijk, dat met 3-2 opzij gezet werd.