Ronaldo vertrekt drie minuten voor tijd boos uit Allianz Stadium

Cristiano Ronaldo heeft het einde van Juventus - AC Milan (1-0) zondagavond niet meegemaakt, zo stelt Sky Italia. De Portugese vedette van Juventus werd tijdens de Italiaanse klassieker al na 55 minuten gewisseld, waarna hij boos wegbeende. Volgens de doorgaans betrouwbare televisiezender heeft Ronaldo het stadion van Juventus nog voor het laatste fluitsignaal boos verlaten.

Ronaldo speelde een matige wedstrijd tegen Milan en werd aan het begin van de tweede helft gewisseld door Maurizio Sarri. De Juventus-trainer bracht met Paulo Dybala een verse kracht binnen de lijnen en werd dertien minuten voor tijd beloond voor die ingreep: de vervanger van Ronaldo groeide met een schot in de verre hoek uit tot matchwinner.

Ronaldo bevond zich op het moment dat Dybala scoorde nog wel in het Allianz Stadium, maar maakte de feestvreugde na afloop niet meer mee. Volgens Sky Italia hield de 34-jarige sterspeler het exact drie minuten voor het laatste fluitsignaal voor gezien en verliet hij op dat moment het stadion.

Het vroegtijdige vertrek zal de geruchten over de moeizame relatie tussen Ronaldo en Sarri verder doen voeden in de Italiaanse media. Afgelopen woensdag wisselde Sarri zijn sterspeler ook al vroegtijdig in de Champions League-wedstrijd tegen Lokomotiv Moskou, bij een 1-1 stand. Dat duel werd door Juventus uiteindelijk nog gewonnen door een doelpunt in blessuretijd van Douglas Costa.