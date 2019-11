Leerdam breekt de ban voor Seattle Sounders en is MLS-kampioen

Kelvin Leerdam heeft met Seattle Sounders de titel gewonnen in de Major League Soccer. In de finale van de MLS was de Nederlander met zijn ploeg te sterk voor Toronto FC, dat in de halve finale nog het Atlanta United van Frank de Boer uitschakelde: 3-1. Leerdam speelde een cruciale rol, aangezien zijn schot, dat aangeraakt werd door een verdediger, in het net belandde en de ban brak.

Het was de derde ontmoeting tussen beide ploegen in de finale van de MLS in korte tijd. In 2016 en 2017 stonden de ploegen ook al tegenover elkaar. Seattle Sounders won in 2016, Toronto in 2017. Leerdam, voormalig speler van onder meer Feyenoord en Vitesse, was dit keer verantwoordelijk voor de openingstreffer.

Leerdam controleerde de bal in het strafschopgebied en schoot richting het vijandelijke doel, waarbij de bal via Justin Morrow in het net belandde. De andere twee treffers van Seattle Sounders kwamen op naam van Victor Rodriguez en Raul Ruidiaz. Jozy Altidore deed nog wat terug namens Toronto FC, maar de treffer van de voormalig spits van AZ kwam te laat om de spanning terug te laten keren in de wedstrijd.

