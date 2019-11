Payet profiteert in kolkend Vélodrome optimaal van blessure Depay

Olympique Marseille heeft de de Choc des Olympiques met Olympique Lyon zondagavond in zijn voordeel weten te beslissen. Het elftal van trainer André Villas-Boas won op eigen veld met 2-1 van de rivaal, door twee doelpunten in de eerste helft van Dimitri Payet. Memphis Depay ontbrak vanwege blessureleed bij Lyon, waar ook Kenny Tete niet bij de wedstrijdselectie zat. Bij Marseille speelde Kevin Strootman als invaller ongeveer 25 minuten mee.

Depay moest de wedstrijd in het Stade Vélodrome aan zich voorbij laten gaan vanwege een lichte blessure en de afwezigheid van de Nederlandse sterspeler deed zich voelen voor Lyon. Marseille was de bovenliggende partij in de eerste helft en leidde bij rust verdiend met 2-0. Payet nam beide doelpunten voor zijn rekening en sloeg voor het eerst toe na een kleine twintig minuten voetballen.

De Franse middenvelder mocht na een ongelukkige handsbal van Thiago Mendes aanleggen voor een strafschop en faalde vervolgens niet. De 2-0 volgde op slag van rust en kwam opnieuw van de voet van Payet. De vedette werd op de rand van de zestien bereikt door Maxime Lopez, waarna hij ruimte voor een schot creëerde en Anthony Lopes Anthony Lopes kanloos liet met een schuiver in de verre hoek.

Marseille zat daarmee op rozen, maar in de tweede helft kantelde de wedstrijd. Lyon wist via een rake kopbal van Moussa Dembélé vrij snel een aansluitingstreffer op het scorebord te brengen en in de 64ste minuut moest Marseille verder met tien man, na rood voor Álvaro González Soberón De Spaanse verdediger haalde een doorgebroken speler neer, waardoor de thuisploeg het laatste halfuur met een man minder op het veld stond. De formatie van Villas-Boas verdedigde echter gegroepeerd en stapte uiteindelijk als winnaar van het veld. Marseille staat nu met 22 punten uit 13 duels tweede in de Ligue 1; Lyon neemt met 16 punten uit 13 duels een veertiende plaats in.