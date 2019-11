Luuk de Jong pakt de hoofdrol en knalt Sevilla in Spaanse top

Luuk de Jong heeft zondagavond een cruciale rol gespeeld in de derby tussen Real Betis en Sevilla. De voormalig spits van PSV was verantwoordelijk voor de laatste treffer van de wedstrijd en bezorgde zijn ploeg de drie punten: 1-2. Door de overwinning stijgen los Rojiblancos naar de vierde plek in LaLiga, terwijl Real Betis op de zeventiende positie blijft steken.

Sevilla was voorafgaand aan het treffen logischerwijs de favoriet, maar de uitploeg had een pittige tegenstander aan Real Betis. Toch kwamen de bezoekers in de beginfase op voorsprong via Lucas Ocampos. De aanvaller kon de bal na twaalf minuten spelen controleren in het strafschopgebied en schoot vervolgens langs enkele verdedigers en onder doelman Joel Robles door raak: 0-1.

Sevilla leek met een nipte voorsprong de kleedkamer op te zoeken, maar vlak voor het rustsignaal kon de thuisploeg op gelijke hoogte komen. Emerson kwam bij een voorzet vanaf links boven iedereen uit en kopte richting zijn ploeggenoot Loren Morón, die van dichtbij de bal tegen de touwen werkte: 1-1. Direct na rust wist De Jong echter alweer toe te slaan voor Sevilla.

De aanvaller werd in minuut 55 aangespeeld door Ever Banega. De Jong wist daarbij buitenspel te vermijden, nam het leer aan en knalde hard raak: 1-2. Real Betis zette vervolgens alle zeilen bij om alsnog een punt over te houden aan de derby, maar Sevilla, met onder anderen Nemanja Gudelj als invaller, hield stand en kon na negentig minuten spelen juichen om de drie punten.