Sarri wisselt Ronaldo bij Juventus en wordt optimaal beloond voor durf

Juventus heeft zondagavond met pijn en moeite weten te winnen van AC Milan. Het elftal van trainer Maurizio Sarri had het op eigen veld lastig met de gevallen grootmacht, maar trok dankzij een laat doelpunt van Paulo Dybala uiteindelijk toch aan het langste eind: 1-0. Saillant: Dybala was aan het begin van de tweede helft door Sarri ingebracht voor sterspeler Cristiano Ronaldo, die teleurstelde en na zijn wissel boos wegbeende. Matthijs de Ligt maakte de negentig minuten vol bij Juventus, dat dankzij de zege de koppositie weer heeft overgenomen van Internazionale.

Het gat op de ranglijst tussen beide teams bedroeg vooraf liefst zestien punten in het voordeel van Juventus, maar op het veld bleek het krachtsverschil minimaal. Milan verkocht zijn huid duur in Turijn en kreeg in het eerste halfuur zelfs de twee beste kansen van de wedstrijd. Eerste kopte Krzysztof Piatek rakelings over na fraai voorbereidend werk van Suso en kort erna werd een inzet van Lucas Paquetá op voortreffelijke wijze uit het doel geranseld door Wojciech Szczesny.

Namens Juventus had Gonzalo Higuaín in de openingsfase op de benen van Gianluigi Donnarumma geschoten, maar over het algemeen bracht de formatie van Sarri veel te weinig. Ronaldo kwam nauwelijks in het stuk voor en in de laatste fase van de tweede helft was Milan nog tweemaal dicht bij een doelpunt. Szczesny was uiteindelijk met reddingen op schoten van Theo Hernández en Piatek grotendeels verantwoordelijk voor een doelpuntloze ruststand. Na de onderbreking tapte Juventus uit een ander vaatje. De thuisploeg leek meer vat te hebben op het aanvalsspel van Milan en werd zelf aanvallend ook steeds gevaarlijker.

Toch achtte Sarri het na tien minuten spelen in de tweede helft nodig om een uiterst opvallende wissel door te voeren: de Juventus-trainer haalde Ronaldo naar de kant ten faveure van Dybala. Ronaldo verliet het veld zichtbaar aangeslagen en zocht direct de kleedkamers op, maar het spel van Juventus werd er zonder de Portugese vedette wel beter op. Milan werd steeds verder achteruit gedrukt en moest dertien minuten voor tijd uiteindelijk capituleren voor de aanvalsdrift van Juventus. Nota bene Dybala kapte Alessio Romagnoli op de rand van de zestien fraai uit, waarna de Argentijnse aanvaller met een schuiver in de verre hoek uitgroeide tot matchwinner.