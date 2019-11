AZ dendert door en zet totaal op 21-0 in laatste vijf wedstrijden

AZ heeft voor de derde keer op rij een ruime overwinning geboekt in de Eredivisie. De Alkmaarders waren in Den Haag met 3-0 te sterk voor FC Emmen, dat niet bestand bleek tegen de klasse van de ploeg van trainer Arne Slot. Door de zege verstevigt AZ de tweede positie in de Eredivisie, met vijf punten voorsprong op nummer drie PSV en zes punten achterstand op koploper Ajax. FC Emmen blijft met dertien punten dertiende staan.

FC Emmen bood in het eerste bedrijf kranig weerstand. De club uit Drenthe kwam er af en toe gevaarlijk uit, maar het was de thuisploeg die in het Cars Jeans Stadion op voorsprong kwam. Tien minuten voor rust schatte Dennis Telgenkamp een lange pass van AZ van achteruit niet goed in. De doelman was te laat en vloerde Jonas Svensson in het strafschopgebied. Penaltyspecialist Teun Koopmeiners mocht vervolgens vanaf elf meter aanleggen en faalde wederom niet: 1-0.

Het duel leek af te stevenen op een 1-0 ruststand, maar Myron Boadu zorgde alsnog voor nog een domper voor FC Emmen. Een corner van AZ belandde uiteindelijk bij Svensson, die een bekeken voorzet in huis had. Boadu stond vrij nabij het doel van Telgenkamp en kopte raak: 2-0. FC Emmen had in de eerste helft ook mogelijkheden om tot een doelpunt te komen, maar onder anderen Marko Kolar kon op aangeven van Sergio Peña Marco Bizot niet passeren.

AZ had na de thee meteen de kans op de 3-0, maar Oussama Idrissi raakte met zijn poging de paal, terwijl Boadu naast mikte. Calvin Stengs verzorgde uiteindelijk de verwachte 3-0 door na een hachelijke situatie voor het doel van Emmen, via het lichaam van Lorenzo Burnet, te scoren. Zodoende heeft AZ in de laatste vijf wedstrijden, de duels met Astana FK in de Europa League meegerekend, 21 doelpunten gemaakt, terwijl de ploeg geen tegentreffers heeft hoeven incasseren.