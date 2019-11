Van Bommel met de grond gelijk gemaakt bij Rondo: ‘Waar gaat dit over?!’

PSV kon zondag het tij niet keren en ging met 2-1 onderuit bij Willem II. Mark van Bommel opteerde voor het eerst dit seizoen voor Lars Unnerstall onder de lat en besloot Jeroen Zoet als reserve mee te nemen naar Tilburg. Clubicoon Ronald Waterreus, oud-collega van Van Bommel, stelt dat de huidige coach van PSV beter had moeten handelen inzake de keeperskwestie.

"Het hele scenario met die keeperswissel: waar gaat dat allemaal over?!", begint de oud-doelman van PSV en Oranje zondagavond bij Rondo van Ziggo Sport. "Kijk, je wisselt een keeper, hij heeft teveel fouten gemaakt. We zijn erover uitgepraat. Jeroen, je hebt zesenhalf jaar in het eerste gekeept. Blijf een keer een middagje thuis. Dat had iedereen begrepen, dan hadden we het nergens over."

Waterreus doelt onder meer op het feit dat Zoet besloot in de tweede helft naar de spelersbus te gaan, waarbij even daarvoor Van Bommel aan de keeper had medegedeeld dat het beter was dat de sluitpost niet meer op de bank zou zitten. De trainer wilde namelijk niet dat de doelman met zijn emoties steeds in beeld zou komen bij doelpunten van PSV en/of Willem II.

"Als je bij zo'n wedstrijd, als je vijf keer niet gewonnen hebt, bezig bent met een eventueel shotje van je tweede keeper, dan ben je teveel met randzaken bezig", oordeelt Waterreus hard over Van Bommel. De oud-doelman is ook kritisch over de opstelling van de PSV-trainer, aangezien de oefenmeester weinig wijzigingen in zijn elftal aanbracht.

"Als je de opstelling van vandaag bekijkt, is die eigenlijk maar op één plek gewijzigd. Dan geef je tegen die andere tien spelers aan: het lag toch eigenlijk aan Jeroen. Wat doe je nu? Het voelt heel ongemakkelijk. Er is heel veel kritiek op Sadilek, Rosario en Gutiérrez... Gutiérrez wordt eruit gehaald, maar Rosario mag blijven staan. Die moet schijnbaar negentig minuten spelen, want dat staat misschien in zijn contract", is Waterreus cynisch. "Andere spelers in de kleedkamer gaan daar hoe dan ook over praten."