Kluivert en Roma buigen het hoofd en lijden zeldzame nederlaag

AS Roma heeft voor het eerst sinds september een nederlaag moeten incasseren in de Serie A. De Italiaanse topclub verloor zondagavond met 2-0 van Parma, dat door de overwinning naar de achtste positie stijgt. Roma, dat zondag met Justin Kluivert in de basis startte, blijft met 22 punten in de middenmoot van de Serie A steken.

AS Roma was in de Italiaanse competitie aan een sterke reeks bezig, maar afgelopen week moest men door de 2-1 nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach in de Europa League wel een dreun incasseren. Roma was gebrand op eerherstel, maar Parma bleek een taaie tegenstander. Halverwege de tweede helft sloeg de thuisploeg toe.

Mattia Sprocati kreeg in het strafschopgebied alle tijd en ruimte om een voorzet van Ricardo Gagliolo vanaf links te controleren en schoot vervolgens in de lange hoek raak: 1-0. Andreas Cornelius besliste het duel in blessuretijd: 2-0. Door de nederlaag blijft Roma op 22 punten staan en blijft de club achter Atalanta (22 punten), Cagliari en Lazio (24 punten) op de zesde positie steken.