Sarri brengt goed nieuws over De Ligt en slachtoffert drie middenvelders

Matthijs de Ligt keert zondagavond terug in de basiself van Juventus voor de thuiswedstrijd tegen AC Milan. De Nederlandse verdediger ontbrak midweeks vanwege enkelklachten in het Champions League-duel met Lokomotiv Moskou (1-2 zege), maar is weer volledig fit. Hij vormt samen met Leonardo Bonucci het hart van de Turijnse defensie.

Afgelopen woensdag tegen Lokomotiv Moskou werd Bonucci centraal achterin nog bijgestaan door Daniele Rugani. Juventus won in Rusland met 1-2, door een zeer laat doelpunt van invaller Douglas Costa. Laatstgenoemde hoeft vanavond overigens niet te rekenen op een basisplaats: trainer Maurizio Sarri kiest voorin voor Gonzalo Higuaín en Cristiano Ronaldo. Zodoende zit ook Paulo Dybala op de bank.

Verder valt op dat Sarri het middenveld van Juventus behoorlijk heeft omgegooid ten opzichte van de wedstrijd tegen Lokomotiv Moskou. Sami Khedira, Aaron Ramsey en Adrien Rabiot zitten vanavond allen op de bank, waardoor Miralem Pjanic als enige gehandhaafd is gebleven. Juventus heeft tegen AC Milan een zege nodig om de koppositie weer over te nemen van Internazionale: de grootmacht uit Milaan heeft momenteel twee punten meer. AC Milan staat teleurstellend veertiende.

Opstelling Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo

Opstelling AC Milan: Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paqueta, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu