Stoelendans bij Oranje Onder-17: Ünüvar krijgt kans op favoriete positie

Oranje Onder-17 begint zondagavond (20.30 uur) met Naci Ünüvar als linksbuiten aan het kwartfinaleduel met Paraguay op het WK in Brazilië. Het toptalent van Ajax speelde dit toernooi tot dusver telkens hangend op rechts, maar lijkt door de schorsing van Mohamed Taabouni nu op zijn favoriete positie te beginnen.

Ünüvar beleeft tot dusver een moeizaam WK en werd in de achtste finales tegen Nigeria (1-3) zelfs in rust al gewisseld door bondscoach Peter van der Veen. Tegenover Voetbal International gaf de zestienjarige Ajacied naderhand aan te moeten wennen aan zijn nieuwe rol, als hangende rechtsbuiten. "Het is wel wennen, maar een goede speler moet op meerdere posities kunnen spelen. Dat mag geen excuus zijn", voegde hij daar wel aan toe.

Vanavond is Taabouni echter geschorst, waardoor Sontje Hansen op tien speelt. Diens plek in de punt van de aanval wordt overgenomen door Jayden Braaf, die zo op links weer plaats heeft gemaakt voor Ünüvar. Soulyman Allouch speelt op rechts en is ten opzichte van het duel met Nigeria de enige nieuwe naam in het elftal van Van der Veen.

Opstelling Oranje Onder-17:: Raatsie; Hoever, Regeer, Rensch, Salah-Eddine; Maatsen, Hansen, Taylor; Allouch, Braaf, Ünüvar