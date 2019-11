Liverpool zet Man City op forse achterstand na meeslepende topper

Liverpool heeft zondagavond ongelooflijk goede zaken gedaan in de Engelse titelrace. Het elftal van manager Jürgen Klopp won op eigen veld met 3-1 van Manchester City en heeft de voornaamste titelconcurrent daarmee na twaalf competitieduels op een achterstand van liefst negen punten gezet. Het verschil met Leicester City en Chelsea bedraagt acht punten in het voordeel van the Reds. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum maakten bij Liverpool de negentig minuten vol.

De twee grootste Engelse titelkandidaten drukten beide vanaf het eerste fluitsignaal het gaspedaal flink in. Een meeslepend voetbalgevecht werd na zes minuten voetballen opengebroken door een discutabel doelpunt van Fabinho. De Braziliaanse middenvelder vuurde vanaf ongeveer 25 meter vernietigend raak en bracht Anfield daarmee in vuur en vlam: 1-0. Bij City was men echter woedend, omdat scheidsrechter Michael Oliver amper een halve minuut voor de uithaal van Fabinho in het strafschopgebied van Liverpool een handsbal van Trent Alexander-Arnold over het hoofd zou hebben gezien. Oliver werd echter niet gecorrigeerd door de videoscheidsrechter (VAR), waardoor de thuisploeg een droomstart beleefde.

Het antwoord van City volgde bijna onmiddellijk, maar Raheem Sterling kopte uit een vrije trap van Kevin De Bruyne rakelings naast. Liverpool sloeg vervolgens nog voor het verstrijken van het eerste kwartier opnieuw toe. Andy Robertson had vanaf de linkerflank een scherpe voorzet in huis, waarna Mohamed Salah de bal voorbij Claudio Bravo kopte: 2-0. Bravo kon bij City rekenen op een basisplaats, doordat eerste doelman Ederson Moraes geblesseerd was. In het vervolg van de eerste helft kreeg City kansen via onder anderen Sergio Agüero en voormalig PSV’er Angeliño, maar ook Liverpool was nog gevaarlijk via Roberto Firmino. Het scorebord kwam voor rust echter niet meer in beweging, waardoor Liverpool halverwege comfortabel leidde.

City begon vervolgens vol goede moed aan de tweede helft, maar na amper zes minuten spelen nam Liverpool alweer verder afstand van de regerend landskampioen. Jordan Henderson bracht de bal vanaf de rechterkant in de zestien, waarna een kopbal van Sadio Mané Bravo te machtig was: 3-0. City bleef ondanks de ruime achterstand zoeken naar een ommekeer. Sterling claimde na ruim een uur een strafschop nadat hij in de rug was gelopen door Mané, maar opnieuw wilde Oliver niets weten van een strafschop.

Kort erna leverde Angeliño een gevaarlijke voorzet af, maar kwam Agüero een teenlengte tekort om te scoren. City leek zo betrekkelijk roemloos ten onder te gaan, maar in de slotfase werd het toch nog even hectisch. Bernardo Silva bracht twaalf minuten voor tijd de 3-1 op het scorebord na knap voorbereidend werk van Angeliño en even later claimde City wéér tevergeefs een strafschop, na opnieuw vermeend hands van Alexander-Arnold. Liverpool leek even te wankelen, maar zag de overwinning uiteindelijk niet meer in gevaar komen en gaat zo met een goed gevoel de interlandonderbreking in.