Besiktas wint en heeft koppositie ondanks achtste plaats in zicht

Besiktas lijkt de smaak te pakken te hebben in de Turkse Süper Lig. De grootmacht uit Istanbul pakte in zijn laatste vier competitiewedstrijden tien punten en zondagavond volgde op eigen veld tegen promovendus Denizlispor een nieuw succesje: 1-0. Besiktas staat na elf duels met achttien punten achtste in de Turkse competitie; koploper Sivasspor heeft slechts drie punten meer.

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd twintig minuten voor tijd gemaakt door Georges-Kévin N'Koudou, die op links werd bereikt door Adem Ljajic en vervolgens uit een lastige hoek raak schoot. Ismaïl Aissati speelde bij de bezoekers ruim een uur, maar kon het verschi niet maken. Bij Besiktas zat Jeremain Lens de gehele wedstrijd op de bank.