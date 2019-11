Senesi brengt De Kuip in extase na dramatische start Feyenoord

Feyenoord heeft zondag na een sterke comeback nipt weten te winnen van RKC Waalwijk. De ploeg van Dick Advocaat begon dramatisch in De Kuip en stond na twintig minuten spelen op een 0-2 achterstand tegen de hekkensluiter. De Rotterdammers lieten zich echter niet van de wijs brengen en stapten uiteindelijk met een zege van het veld: 3-2. Uitgerekend Marcos Senesi, die sinds zijn komst afgelopen zomer veel kritiek heeft gekregen, maakte de winnende treffer.

Advocaat moest in de verdediging improviseren. Edgar Ié, Eric Botteghin en Rick Karsdorp waren niet inzetbaar vanwege een blessure, waardoor onder anderen Lutsharel Geertruida en Senesi een basisplaats kregen. Feyenoord wist onder Advocaat reeds een overwinning te boeken tegen VVV-Venlo (0-3), terwijl men in de Europa League met 1-1 gelijkspeelde tegen Young Boys. Tegen RKC leek de eerste nederlaag voor Advocaat als trainer van Feyenoord een feit te worden, want na twintig minuten spelen stond RKC al met 0-2 voor.

Een schlemielig doelpunt bracht Feyenoord op achterstand. Bij een counter van RKC kwam de bal uiteindelijk bij Darren Maatsen terecht. De aanvaller tikte richting de goal van Kenneth Vermeer, waarbij het leer via Jan-Arie van der Heijden in het doel belandde: 0-1. Enkele minuten later was het alweer 0-2. Sylla Sow had een individuele actie in huis en werd niet aangepakt door Geertruida, waarna de aanvaller de bal onder Vermeer binnenschoot. Een nieuwe zeperd dreigde zodoende wederom voor Feyenoord, maar nog voor rust werd de schade hersteld.

Via Orkun Kökcü en Luis Sinsterra belandde het leer in minuut 25 bij de geheel vrijstaande Nicolai Jörgensen, die doelman Etienne Vaessen wist te passeren: 1-2. Vijf minuten voor rust trok Sam Larsson de stand helemaal gelijk met een vrije trap, die via de muur in het net belandde: 2-2. Na de onderbreking begon Feyenoord wervelend, maar Kökcü en Jörgensen stuitten op Vaessen, terwijl een inzet van de Deen ook nog van de lijn werd gehaald door Daan Rienstra.

Het was wachten op de voorsprong van Feyenoord, aangezien ook Steven Berghuis op aangeven van zowel Jens Toornstra als Larsson grote kansen niet wist te verzilveren. Feyenoord domineerde, maar RKC weigerde het hoofd te buigen. Naarmate de wedstrijd vorderde, leek het duel af te stevenen op een remise. Tien minuten voor tijd kopte Senesi echter uit een vrije trap van Berghuis raak en bezorgde de Argentijn zijn ploeg de drie punten. Overigens kreeg Stijn Spierings nog een rode kaart, waardoor RKC het duel eindigde met tien man.