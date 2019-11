Morata met vierde goal in vier duels opnieuw van levensbelang voor Atlético

Atlético Madrid heeft zich weer in de top drie van LaLiga gemeld. Los Colchoneros wonnen zondag in het eigen Wanda Metropolitano van Espanyol en mogen daar opnieuw Álvaro Morata voor bedanken. De spits scoorde in de afgelopen weken al tegen Athletic Club, Alavés en Sevilla en nam nu de 2-1 voor zijn rekening, waarna Koke de eindstand nog op 3-1 bepaalde. Atlético heeft door de overwinning een punt minder dan de gedeelde koplopers Barcelona en Real Madrid, die wel een wedstrijd minder hebben gespeeld.

Morata kreeg na een kwartier spelen al de eerste kans om de score te openen, maar zijn inzet vloog net langs het doel van Diego López. Nadat Espanyol via Wu Lei ook een eerste mogelijkheid had gekregen, was het Sergi Darder die de bezoekers dik vijf minuten voor rust met een bekeken schot op voorsprong zette. De Catalanen dachten daardoor met een voorsprong aan de thee te kunnen gaan, maar dat was buiten Ángel Correa gerekend.

De Argentijn kopte de bal in de blessuretijd van de eerste helft in het doel en een check van de VAR wees uit dat hij dit niet in buitenspelpositie had gedaan. Atlético ging vervolgens in de tweede helft op zoek naar de voorsprong en kreeg die via Morata, die na een steekbal van Vitolo op het doel af kon en koelbloedig afrondde. Daar leek het vervolgens bij te blijven, maar Koke kon in de blessuretijd, na een overstapje van Diego Costa, ook nog de 3-1 binnen schieten.