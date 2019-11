Van Bommel verklaart bizarre absentie Zoet: ‘Ik heb gezegd: dan blijf je binnen’

Jeroen Zoet verloor zondag voor de uitwedstrijd tegen Willem II zijn basisplaats bij PSV. De doelman werd door trainer Mark van Bommel gepasseerd ten faveure van Lars Unnerstall, waarna de verwachting was dat hij plaats zou nemen op de reservebank. Zoet werd gedurende de eerste helft echter gesignaleerd in de catacomben en baarde vervolgens opzien, door de tweede helft zelfs vanuit de spelersbus te bekijken. De actie van Zoet leidde tot onbegrip op social media, maar Mark van Bommel neemt het opvallend genoeg op voor zijn pupil.

De trainer van PSV lichtte Zoet vrijdag in over zijn reserverol. "Daar was hij natuurlijk zwaar teleurgesteld over. We hebben het erover gehad en hij is meegereisd naar Tilburg", begint Van Bommel na de 2-1 nederlaag in Tilburg voor de camera van FOX Sports. "We warmen altijd op met drie keepers, maar ik vond het niet verstandig dat hij op de bank zou gaan zitten."

In plaats van Zoet zat Robbin Ruiter dus als reservedoelman op de bank bij PSV. Van Bommel heeft een tamelijk opvallende verklaring voor de afwezigheid van Zoet op de bank. "Als wij een goal zouden maken en hij zou niet lachen of juichen, dan zou dat op televisie komen. Als wij een goal tegen zouden krijgen, zou Jeroen natuurlijk direct in beeld komen. Daar wilde ik hem voor beschermen. Ik heb gezegd: dan blijf je binnen. Dat Jeroen de bus instapt, snap ik volledig. Wat moet hij hier doen? Ik heb hem wel meegenomen, maar dat is mijn verantwoordelijkheid."

Voorafgaand aan de wedstrijd stelde Van Bommel dat Zoet en Unnerstall 'allebei' nummer één doelman van PSV zijn. De international van Oranje was jarenlang eerste keus onder de lat in Eindhoven, maar moest na een serie van vijf wedstrijden zonder overwinning plaats maken voor de Duitse sluitpost. "Lars heeft het goed gedaan. En Jeroen heeft gewoon te veel fouten gemaakt, simpel", beargumenteerde Van Bommel voor de camera van FOX Sports.