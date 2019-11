Bosz boekt belangrijke zege tegen Nederlanders en mag omhoog kijken

Peter Bosz heeft zondag een zege weten te boeken in de Bundesliga ten koste van VfL Wolfsburg. Bayer Leverkusen was op bezoek bij de ploeg van Wout Weghorst en Jeffrey Bruma met 0-2 te sterk, mede door een prachtige solo van Karim Bellarabi. Door de overwinning stijgt Leverkusen naar de achtste plek en passeert men Wolfsburg, dat nu tiende staat in de Bundesliga.

In een redelijk gelijkopgaande strijd mocht Bosz na 25 minuten spelen juichen. Bellarabi had een prachtige individuele actie in huis en werd niet aangepakt door de verdedigers van Wolfsburg: 0-1. Onder anderen Weghorst had een mogelijkheid om zijn team op gelijke hoogte te brengen, maar Lukas Hradecky hield zijn doel schoon.

Ook in de tweede helft viel er weinig te beleven en waren grote kansen schaars. Trainer Oliver Glasner probeerde met enkele wissels nog wat te forceren, maar Leverkusen hoefde geen tegentreffer te incasseren. Diep in blessuretijd maakte Paulinho er nog 0-2 van. Weghorst en Bruma maakten wel de negentig minuten vol bij de thuisploeg, die door de nederlaag zich niet nestelt in de subtop van de Bundesliga.