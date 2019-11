PSV'er 'onaangenaam verrast' door besluit van Mark van Bommel

PSV verloor zondagmiddag met 2-1 van Willem II. Trainer Mark van Bommel koos ervoor om doelman Jeroen Zoet te passeren voor Lars Unnerstall, aangezien de Oranje-international de laatste weken niet in vorm is. Robbin Ruiter had verwacht dat niet Unnerstall, maar hij de vervanger van Zoet bij de wedstrijd tegen de Tilburgers zou zijn.

Ruiter zegt na afloop van de nederlaag dat hij 'onaangenaam' verrast was. De doelman was eerder bij de wedstrijden tegen Rosenborg en VVV de vervanger van Zoet. "Ik heb als vervanger van Jeroen geen steek laten vallen, zo simpel is het. Dan verwacht ik een kans te krijgen, dat is niet gebeurd. Maar het is zo", wordt Ruiter geciteerd door diverse media.

Unnerstall vertelt na afloop in gesprek met FOX Sports dat hij vrijdag meekreeg van Van Bommel dat hij mocht spelen. "Ik hoorde vrijdag dat ik zou gaan spelen. Een korte boodschap. Ik ben er uiteraard blij mee, maar niet met dit resultaat. Bij de goals probeerde ik nog het uiterste te doen", zegt de Duitse sluitpost, die erkent dat Zoet 'natuurlijk' teleurgesteld zal zijn met het besluit van Van Bommel.

Aanvoerder Pablo Rosario baalt van de nieuwe nederlaag van PSV. "Hoe dit kan? Zou het niet weten. Na die goal krijg je wel controle en creëer je kansen. Je geeft zelf drie kansen weg en ze maken er twee", aldus de middenvelder, die het niet eens is met presentator Toine van Peperstraten dat de zege van Willem II terecht is. "Nou, als je het spelbeeld bekijkt, vind ik dat we hier veel te weinig hebben gekregen. Geen punten, dat is heel zwaar."