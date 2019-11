Willem II vergroot crisis bij PSV en druk op Mark van Bommel

PSV heeft niet kunnen ontsnappen uit de negatieve spiraal waarin het verkeert. Zondagmiddag incasseerde de ploeg van de geplaagde trainer Mark van Bommel een nieuwe dreun op bezoek bij provinciegenoot Willem II: 2-1. Ché Nunnely nam beide Tilburgse treffers voor zijn rekening; Gastón Pereiro deed in de slotfase wat terug. PSV heeft nu zes opeenvolgende officiële wedstrijden niet meer gewonnen, waarvan vier in de Eredivisie. De nummer drie ziet de achterstand op koploper Ajax oplopen tot elf punten. Nummer twee AZ kan een gat van vijf punten slaan met PSV, indien het zondag wint van FC Emmen.

De crisis in Eindhoven werd donderdag bezegeld met een 4-1 nederlaag tegen LASK Linz en trainer Mark van Bommel zag zich genoodzaakt om in te grijpen. Doelman Jeroen Zoet moest wijken voor Lars Unnerstall, die in 2018 overkwam van VVV-Venlo en eindelijk zijn competitiedebuut voor PSV beleefde. Het duurde echter slechts zes minuten voordat Unnerstall werd gepasseerd. Aan de linkerflank liep Mats Köhlert weg bij Denzel Dumfries, waarna hij Nunnely kon opzoeken middels een voorzet. Michal Sadílek kwam te laat om Nunnely nog te stoppen en de jongeling schoot van dichtbij raak in het dak van het doel.

Zodoende werd PSV al meteen de achtervolging in gedwongen. De bezoekers kwamen er, ondanks een groot overwicht aan balbezit, niet eenvoudig doorheen. Het eerste schot op doel kwam van Sadílek; de bal belandde in de handen van Timon Wellenreuther. Tegelijkertijd moest PSV uitkijken voor uitbraken van Willem Ii. Halverwege de eerste helft had Nunnely de marge eigenlijk moete verdubelen na zo’n uitbraak, toen hij na goed voorbereidend werk van Mike Trésor Ndayishimiye de bal op snelheid op de schoen nam. Unnerstall zag het leer tot zijn opluchting voorlangs scheren.

De grootste kans voor PSV in de eerste helft was na 35 minuten voor Bruma. De aanvaller stond volledig vrij in het strafschopgebied na een pass van Daniel Schwaab, controleerde de bal goed en mocht het van dichtbij proberen. Zijn inzet miste echter de juiste richting om Wellenreuther te passeren. De doelman was kort daarna kansloos bij een venijnig afstandsschot van Cody Gakpo, dat uiteenspatte op de lat. Maar ook collega Unnerstall moest opnieuw redding brengen in een één-op-één-situatie met Nunnely, die Schwaab drie minuten voor de rust eenvoudig omspeelde. Zodoende zullen beide ploegen, en met name Nunnely, met gemengde gevoelens de rust in zijn gegaan.

Wat Nunnely voor rust naliet, deed hij in de tweede helft wél: de marge verdubbelen. Miquel Nelom onderschepte een zwakke pass van PSV, waarna Willem II snel uitbrak. De bal kwam terecht bij Köhlert, die opnieuw het juiste moment koos om Nunnely op te zoeken. Het twintigjarige ex-talent van Ajax maakte zijn tweede doelpunt van de middag en van het seizoen: 2-0. Het duurde lang voordat PSV eindelijk iets terugdeed. Invaller Pereiro bracht de Eindhovense hoop zes minuten voor tijd terug, door rustig en fraai binnen te schieten nadat Gakpo langs enkele belagers dartelde buiten het strafschopgebied. PSV zocht met man en macht naar de gelijkmaker, maar kon een nieuwe nederlaag niet afwenden.