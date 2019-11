FC Twente wint mede dankzij lachwekkende flater van kwakkelend PEC Zwolle

FC Twente heeft zondagmiddag met 2-1 gewonnen van PEC Zwolle, al kwam de zege in de Grolsch Veste enigszins moeizaam tot stand. De thuisploeg was in de eerste helft duidelijk de bovenliggende partij, maar na rust was PEC minstens gelijkwaardig aan de promovendus uit Enschede. De Zwollenaren moesten echter een nederlaag slikken tegen Twente, mede door geblunder van Yuta Nakayama bij de tweede treffer.

Voor het curieuze voorval met Nakayama en doelman Xavier Mous was Twente reeds op voorsprong gekomen. Haris Vuckic wist zijn directe bewaker op een handige manier af te schudden en knalde vervolgens raak via de onderkant van de laat. PEC maakte zeker in defensief opzicht een kwetsbare indruk en dat kwam tot uiting bij het kopdoelpunt van de door Manchester City aan Twente verhuurde Joel Latibeaudiere. Nakayama bukte omdat hij dacht dat Mous de bal wel zou hebben, maar de bal verdween doodleuk in de hoek.

PEC hield de schade beperkt in de overige twintig minuten van de eerste helft, maar het was duidelijk dat het elftal van John Stegeman totaal niet in de wedstrijd zat. Twente verstevigde de defensie met de entree van Peet Bijen, die Barcelona-huurling Oriol Busquets verving. Ook Wout Brama, met een verleden bij PEC, kwam binnen de lijnen bij de thuisclub. De omzettingen zorgden echter niet voor rust bij Twente, dat Reza Ghoochannejhad na een uur spelen al koppend de aansluitingstreffer zag aantekenen namens PEC.

De comeback van PEC was twee minuten later bijna compleet. Jorn Brondeel, de vervanger van de geschorste Joël Drommel, hield Dennis Johnsen echter vakkundig van scoren af. Mous hield PEC tien minuten voor tijd in de wedstrijd door een bekeken vrije trap van Aitor Cantalapiedra uit het doel te houden. PEC ging tot het laatste fluitsignaal vol voor een punt in Enschede, maar ook in de vier minuten toegevoegde tijd bleef de gelijkmaker uit. Daarnaast bood ook het inbrengen van Iliass Bel Hassani voor Mustafa Saymak in de slotfase geen soelaas. Twente blijft een degelijke middenmoter, terwijl PEC met de zestiende plaats in degradatiegevaar blijft.