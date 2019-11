‘Amerikaanse eigenaar Marseille geeft opdracht om Strootman te verkopen’

Kevin Strootman staat op de nominatie om Olympique Marseille in januari te verlaten, zo weet L'Équipe zondag te melden. Naar verluidt heeft eigenaar Frank McCourt opdracht gegeven aan technisch directeur Andoni Zubizarreta om in de volgende transferperiode twee spelers te verkopen. Naast Strootman lijkt ook Morgan Sanson een belangrijke kandidaat te zijn om de Zuid-Franse club op korte termijn te verlaten.

De Franse sportkrant meldt dat Marseille een overschot aan middenvelders heeft, daar trainer André Villas-Boas voor de middenlinie naast Strootman en Sanson ook nog kan beschikken over Valentin Rongier, Boubacar Kamara en Maxime Lopez. Strootman heeft sinds de komst van Villas-Boas doorgaans een basisplaats, maar het is desondanks toch goed mogelijk dat de Oranje-international het Stade Vélodrome tussentijds verlaat.

L'Équipe weet verder te melden dat het miljoenensalaris van Strootman zwaar op de begroting drukt van Marseille, zeker nu de club dit seizoen geen inkomsten heeft uit Europees voetbal. McCourt wil derhalve dat Zubizarreta op korte termijn met een geschikte oplossing komt, om zodoende de financiële huishouding van de nummer zeven in de Ligue 1 op orde te brengen. Een en ander hangt af van de interesse van clubs en de medewerking van Strootman zelf. Marseille staat naar verluidt open voor een verhuurperiode van de voormalige PSV’er, met de wens dat de club die hem ophaalt ook tijdelijk het salaris overneemt.

Het is niet de eerste keer dat Strootman in verband wordt gebracht met een voortijdig vertrek uit Marseille. Afgelopen zomer liet voorzitter Jacques-Henri Eyraud al optekenen in de Franse media dat een tussentijdse transfer wellicht de beste optie zou zijn. Een transfer kwam echter nimmer van de grond en Strootman wilde de Franse club ook niet al na een seizoen verlaten. Het contract van de controleur, die in 2018 voor 25 miljoen euro overkwam van AS Roma, loopt nog bijna vier jaar door.