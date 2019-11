Gladbach verstevigt koppositie en ziet Davy Klaassen falen vanaf elf meter

Borussia Mönchengladbach heeft zondagmiddag de koppositie in de Bundesliga verstevigd dankzij een 3-1 thuisoverwinning op Werder Bremen, waar Davy Klaassen een strafschop miste. Patrick Hermann had met twee treffers een belangrijk aandeel in de zege van die Fohlen. De voorsprong op RB Leipzig en Bayern München, dat zaterdag met 4-0 won van Borussia Dortmund, is weer opgelopen tot vier punten.

Gladbach begon sterk aan de wedstrijd op eigen veld en kreeg via László Bénes en Marcus Thuram in het eerste kwartier al mogelijkheden om de score te openen. Beide pogingen werden echter onschadelijk gemaakt door de defensie van Bremen. Na twintig minuten werd de ban alsnog gebroken door de lijstaanvoerder, en wel door Ramy Bensebaini. De verdediger kopte raak uit een afgemeten voorzet van Bénes, tot grote vreugde van het Gladbach-publiek.

Bremen had weinig tijd om bij te komen van de tegenvaller, want slechts twee minuten later verdubbelde Herrmann al de score. De uitblinkende vleugelaanvaller knalde de bal in de bovenhoek, na goed voorbereidend werk van Thuram. Bremen dacht na een klein halfuur spelen iets terug te hebben gedaan via Yuya Osako, maar de scheidsrechter dacht daar anders over. Ex-Vitessenaar Milot Rashica zou kort daarvoor een overtreding hebben begaan, zo oordeelde de VAR. De treffer werd derhalve geannuleerd.

De VAR was tien minuten na rust wederom belangrijk, toen een overtreding op Osako werd aangemerkt als strafschop. Klaassen verzuimde echter om het buitenkansje te verzilveren, want zijn inzet werd gekeerd door doelman Yann Sommer. Herrmann gooide de wedstrijd in Gladbach na een uur spelen definitief in het slot. Diens inzet kwam deze keer in de linkerbenedenhoek terecht, op aangeven van de onder meer door Arsenal en Liverpool begeerde Denis Zakaria. Gladbach speelde de wedstrijd vervolgens professioneel uit, al had de score nog hoger kunnen uitvallen. Alassane Pléa was een van de spelers die faalde in kansrijke positie. De kansloze middag van Bremen werd een kwartier voor tijd geïllustreerd door Klaassen, die een gele kaart kreeg vanwege een harde overtreding. De tegentreffer van Leonardo Bittencourt, op aangeven van Rashica, ver in blessuretijd was slechts nog voor de statistieken.