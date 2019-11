Nainggolan voert voetbalshow op tijdens emotionele middag in Cagliari

Cagliari heeft zondagmiddag korte metten gemaakt met Fiorentina (5-2) en is derhalve opgeklommen naar de derde plaats in de Serie A. Radja Nainggolan was de gevierde man aan de kant van de thuisspelende ploeg, want de Belgische middenvelder scoorde op fabelachtige wijze en tekende daarnaast voor drie assists. De wedstrijd stond in het teken van Davide Astori, die beide clubs diende en in 2018 plotseling overleed. Er waren tranen bij doelpuntenmaker Giovanni Simeone.

In de dertiende minuut werd door de toeschouwers uitbundig geapplaudisseerd voor Astori, wiens afbeelding en rugnummer dertien werden getoond op het scorebord. Bij de entree van beide elftallen was al zichtbaar dat de mascottes shirts droegen met de naam van Astori en diens rugnummer. Luttele minuten na het eerbetoon opende Cagliari in de persoon van Marko Rog de score. Het goede voorbereidende werk was van Nainggolan, waarna Rog de bal van binnen het strafschopgebied linkerbovenhoek knalde.

Het was het startsein van een doelpuntrijke ontmoeting, want een kleine tien minuten later verdubbelde Fabio Pisacane al koppend de voorsprong van Cagliari, doordat hij een hoekschop goed wist te taxeren. De treffer met de meeste emotionele lading kwam na 34 minuten spelen, toen Simeone van dichtbij voor de 3-0 tekende. De door Fiorentina aan Cagliari verhuurde aanvaller had een zeer goede band met Astori en was in tranen na zijn doelpunt tegen la Viola. De assist was wederom van Nainggolan.

Diezelfde Nainggolan stond ook aan de basis van het doelpunt van João Pedro, die tien minuten na rust goed anticipeerde op een steekbal van de middenvelder en vervolgens beheerst afrondde. Het klapstuk van de middag kwam halverwege de tweede helft, toen Nainggolan een afstandsschot in de bovenhoek zag verdwijnen. Dusan Vlahovic redde de eer van Fiorentina door een kwartier en drie minuten voor tijd te scoren. Het was echter bij lange na niet voldoende om de ruime nederlaag af te wenden. Cagliari staat na 12 competitiewedstrijden op 24 punten, de beste seizoensstart sinds de jaargang 1969/70.