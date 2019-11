Jeroen Zoet maakt ‘te veel’ fouten: ‘Lars Unnerstall is gehaald als eerste keus’

Mark van Bommel heeft tekst en uitleg gegeven over zijn besluit om Jeroen Zoet te passeren. De keeper van PSV wordt zondagmiddag geslachtofferd: in de uitwedstrijd tegen Willem II krijgt concurrent Lars Unnerstall het vertrouwen van de trainer. Zoet was jarenlang eerste keus onder de lat in Eindhoven, maar moet na een serie van vijf wedstrijden zonder overwinning plaats maken voor de Duitse sluitpost.

Unnerstall kwam in 2018 over van PSV, maar beleeft zondag pas zijn competitiedebuut. Hij werd vorig seizoen verhuurd aan zijn oude club VVV-Venlo. "Wij hebben Lars aangetrokken in de wetenschap dat Jeroen weg kon gaan", legt Van Bommel kort voor de aftrap uit aan FOX Sports. "Hij is aangetrokken als eerste keeper. Ik liet Jeroen staan, omdat hij hier al een hele tijd keept. Maar ik vind het nu tijd om Lars de kans te geven."

"Hij is binnengekomen met een blessure, waardoor we met Robbin Ruiter ook een reservedoelman moesten binnenhalen. Lars en Jeroen zijn allebei nummer één. Maar Lars heeft het goed gedaan. En Jeroen heeft gewoon te veel fouten gemaakt, simpel", erkent Van Bommel tot slot. Analist Hedwiges Maduro heeft begrip voor de beslissing van Van Bommel: de voormalig verdediger annex middenvelder stelt dat Zoet bezig is aan een 'heel ongelukkig seizoen'.

"Je moet ook vertrouwen uitstralen naar je verdediging toe, dat is misschien nog het belangrijkste als keeper. Natuurlijk moet je ballen tegenhouden, maar je moet het achterin goed neerzetten en je verdediging het gevoel geven dat je punten pakt voor je team", aldus Maduro. "Als een team dat gevoel niet heeft, heb je een heel groot probleem. Ik denk dat Unnerstall een goede keeper is, die het goed heeft gedaan in oefenwedstrijden. Hij verdient zeker een kans."