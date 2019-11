Ajax stuurt kansloos FC Utrecht van kastje naar de muur in Amsterdam

Op overtuigende wijze heeft Ajax zondagmiddag de zevende overwinning op rij geboekt in de Eredivisie. Voor eigen publiek had de ploeg van Erik ten Hag geen kind aan FC Utrecht, de nummer vier van de Eredivisie: 4-0. Het werd eenrichtingsverkeer in de Johan Cruijff ArenA, met doelpunten Donny van de Beek (twee keer), Dusan Tadic en Lisandro Martínez tot gevolg. Ajax vergroot de voorsprong op AZ tot negen punten; de nummer twee speelt zondag tegen FC Emmen. Nummer drie PSV gaat nog op bezoek bij Willem II.

Ajax had een doldwaze wedstrijd op Stamford Bridge achter de rug, maar van vermoeidheid was geen sprake. Integendeel: het moordende tempo van dinsdagavond werd bij vlagen geëvenaard in de Johan Cruijff ArenA. Ajax combineerde naar hartelust en creëerde in de eerste tien minuten al meerdere grote kansen. Maarten Paes bracht na drie minuten knap redding op een kopbal van Daley Blind, nadat Lisandro Martínez een corner verlengde met het hoofd. Kort daarna werd Martínez zelf gevonden door Quincy Promes en haalde hij meteen uit met links. Met veel gevoel zocht de Argentijn de hoek uit, maar hij trof de binnenkant van de paal.

In de tiende minuut stuitte Quincy Promes op Paes, na voorbereidend werk van Zakaria Labyad. Laatstgenoemde was de vervanger van de geblesseerde David Neres en speelde uitgerekend tegen zijn oude club zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Het was wachten op het openingsdoelpunt en dat viel na een klein kwartier door toedoen van Donny van de Beek. De middenvelder stond bij de tweede paal klaar om een voorzet van Tadic ineens uit de lucht te nemen. Paes, de uitblinker bij de bezoekers tot dat moment, zag de bal onder zich door glippen. Het overwicht van Ajax hield aan; Utrecht werd volledig overklast en kwam nooit in de buurt van het vijandelijke doel. De 2-0 van Ajax volgde zodoende al gauw.

Halverwege de eerste helft kreeg Promes aan de linkerflank de ruimte voor een voorzet, die terechtkwam bij Tadic. De Serviër trok naar de eerste paal en schoot van dichtbij raak in het dak van het doel. Het was het 100ste Eredivisie-doelpunt van Ajax in 2019; het was voor het eerst sinds 1995 dat een club minstens 100 keer scoorde in kalenderjaar in de Nederlandse competitie. In de aanloop naar de treffer stond Daley Blind echter op de hak van Sander van de Streek, zo viel op te maken uit televisiebeelden, maar de VAR riep arbiter Bas Nijhuis niet naar de kant om de beelden te bekijken. Enkele minuten voor rust bepaalde Van de Beek de ruststand op 3-0 met een schot van buiten de zestien, na een fraaie aanval via Hakim Ziyech, Promes, Tadic en assistgever Labyad.

In de tweede helft bleef Ajax op jacht naar doelpunten. Tot driemaal toe voorkwam Paes de vierde tegengoal: hij verwerkte een uitdraaiend afstandsschot van Ziyech, haalde een kopbal van Nicolás Tagliafico fraai uit de lage hoek en kwam als winnaar uit een één-op-één-situatie met Lisandro Martínez. De middenvelder stond vrij voor het doel na een heerlijke pass van Tadic, maar stuitte op de keeper. Uit de daaropvolgende corner van Ziyech kwam hij echter alsnog tot scoren, na een tegendraadse kopbal: 4-0. Omdat een poeier van Tagliafico in het zijnet belandde, bleef de marge bij vier doelpunten.