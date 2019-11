Dries Boussata onthult hoe Ajax Myron Boadu tot tweemaal toe misliep

Myron Boadu is dit seizoen een van de revelaties van AZ, dat in de Eredivisie en de Europa League bijzonder goed presteert. De pas achttienjarige aanvaller is door bondscoach Ronald Koeman zelfs al beloond met een plaats in de definitieve selectie van Oranje voor de aankomende EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland (16 november) en Estland (19 november). Boadu had nu ook voor Ajax kunnen spelen, maar enkele jaren geleden liep een proefperiode op niets uit. Dries Boussatta, die voor zowel Ajax als AZ speelde, praat bij FOX Sports over de keuze om Boadu destijds over te slaan.

"Hij (Boadu, red.) speelde samen met mijn zoon in het elftal bij de amateurs van Buitenveldert", stelt Boussatta in Goedemorgen Eredivisie. "Ik trainde de jongens regelmatig als de trainer niet aanwezig was. En ik heb hem meteen ook hoog ingezet en meteen bij Ajax getipt. Hij werd ook gelijk uitgenodigd. Boadu keek vanuit zijn slaapkamer naar de Johan Cruijff ArenA, dus hij wilde heel graag naar Ajax, wat altijd zijn droom was."

"Hij is daar toen vier dagen op stage geweest, ik had al aangegeven dat hij een beetje vanaf de linkerkant in de spits speelde", gaat Boadu verder. "Maar tot zijn grote verbazing is hij op die vier trainingen als rechtsbuiten geposteerd, dus werd hij niet goed genoeg bevonden door Ajax. Toen heb ik AZ gelijk gebeld en gezegd: 'Dit is er eentje'. Daarna is het eigenlijk heel snel gegaan." Boadu debuteerde in mei 2018 in de hoofdmacht van AZ en is uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van trainer Arne Slot.

"Ajax heeft na twee jaar wel weer aan de bel getrokken om hem te halen, maar dan speelt natuurlijk een stukje sentiment ook mee. Toen niet, dus nu ook niet. En nu gaat hij als een raket", aldus Boussatta, die het lastig vindt om te zeggen of Boadu gelijk een basisplaats moet hebben bij Oranje. "Ik weet van Myron dat hij nooit verzaakt vanwege spanning, dus het maakt niet uit of hij gelijk in het diepe wordt gegooid. Hij is erg koelbloedig, daarom doet hij het nu ook zo goed."

Ronald de Boer zou het niet logisch vinden als Koeman in de aankomende interlands voor Boadu als spits kiest. De analist schuift Luuk de Jong naar voren als aanvalsleider van Oranje, terwijl ook Wout Weghorst er goed opstaat bij de oud-international. "De Jong heeft wel wat gepresteerd en heeft ook ervaring. Ik zou Boadu gebruiken zoals Donyell Malen als invaller tegen Duitsland, dat is toch wat makkelijker. De Jong kun je prima inzetten, dat heeft hij bij PSV ook laten zien."