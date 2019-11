De Boer ‘honderd procent verrast’: ‘Ik vind het niet logisch van Ten Hag’

David Neres komt vanwege een knieblessure de rest van dit kalenderjaar niet meer in actie, waardoor Ajax-trainer Erik ten Hag een wijziging moet doorvoeren in de voorhoede. Tegen FC Utrecht is er zondag derhalve een basisplaats voor Zakaria Labyad, die dit seizoen nog niet in actie is gekomen voor de koploper in de Eredivisie. In de studio van FOX Sports is er verbazing over de keuze van Ten Hag.

"Dit verrast mij voor honderd procent", stelt Ronald de Boer zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie. "Er werd al gesuggereerd dat Labyad een logische vervanger zou zijn, maar ik vind het niet logisch. En zeker als je ziet welke opties je nog hebt met Quincy Promes, die kun je nog een linie doorschuiven of linksbuiten zetten. Klaas Jan-Huntelaar in de spits of Dudan Tadic op rechts of op het middenveld."

"Ik begrijp het niet helemaal, maar waarschijnlijk heeft Ten Hag heel veel vertrouwen in Labyad", vervolgt De Boer zijn analyse. "Als je zolang niet hebt gespeeld (sinds maart niet meer, red.) en andere jongens wel op het middenveld, dan lijkt het mij niet zo logisch." Labyad, vorig seizoen goed voor vier doelpunten en vier assists in twintig duels namens Ajax, zat deze jaargang al wel achtmaal op de bank. Ten Hag gebruikte hem echter nog niet als invaller.

Labyad heeft het naar eigen zeggen heel goed naar zijn zin bij Ajax, maar Hans Kraay jr. prikt door de woorden van de bankzitter van de regerend landskampioen heen. "Een speler wil spelen, een voetballer wil voetballen. Op een gegeven moment wil je toch de helft van je salaris inleveren om ergens anders echt plezier te hebben?" De Boer brengt evenwel een nuance aan. "Labyad kijkt ook naar dit team en denkt: Het is terecht dat ik op de bank zit."