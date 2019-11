Xhaka: ‘Onbegrijpelijke reactie, vooral vanwege de heftigheid en vijandigheid’

Granit Xhaka heeft een zware periode bij Arsenal achter de rug, want de middenvelder moest de aanvoerdersband inleveren na zijn misbaar richting de supporters na zijn wissel van twee weken geleden tegen Crystal Palace (2-2). Daarnaast is hij de laatste drie duels van the Gunners niet in actie gekomen. Xhaka, in de Engelse media al gelinkt aan Newcastle United, praat voor het eerst over de turbulente weken in Noord-Londen.

"Toen het bord van de vierde official met nummer rugnummer omhoog ging en de supporters van Arsenal spontaan begonnen te juichen, raakte mij dat heel erg", zegt Xhaka in een interview met het Zwitserse medium 20min. "Het was echt pijnlijk en frustrerend. Voor mij is de reactie van de fans nog steeds onbegrijpelijk, vooral vanwege de heftigheid en de vijandigheid ervan."

Emery: 'Pierre-Emerick Aubameyang is de nieuwe aanvoerder van Arsenal'

Xhaka heeft overigens geen moeite met opbouwende kritiek van buitenaf. "Daar groei je al speler alleen maar van", benadrukt de Zwitser in Engelse dienst, die echter ook gelijk een kanttekening plaatst. "Als je als supporter je eigen aanvoerder van alles toewenst, dan zorgt dat voor onrust in het elftal dat je normaal gesproken altijd steunt." Xhaka vindt verder dat mensen op de sociale media van alles mogen roepen, zonder daar de consequentie voor te willen dragen.

Manager Unai Emery, die Pierre-Emerick Aubameyang heeft aangewezen als nieuwe aanvoerder, verklaarde afgelopen week, dat hij niet weet of Xhaka ooit nog het shirt van Arsenal aantrekt. De middenvelder blijft echter strijdvaardig en hoopt op een tweede kans in het Emirates Stadium. "Ik blijf vechten en zal elke training alles geven. Ik heb de gebeurtenissen van de afgelopen week achter me gelaten en ben er weer klaar voor,", aldus Xhaka, die zichzelf nog steeds een 'belangrijk onderdeel van het team' vindt.