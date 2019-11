Ten Hag kiest uiterst verrassende vervanger voor Neres

Zakaria Labyad vervangt de geblesseerde David Neres in het elftal van Ajax voor de wedstrijd tegen FC Utrecht. De Braziliaanse aanvaller liep afgelopen week een knieblessure op, die hem de rest van dit kalenderjaar aan de kant houdt. Trainer Erik ten Hag brengt verder dezelfde namen binnen de lijnen als in de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea (4-4).

Labyad speelde dit seizoen nog geen enkele wedstrijd voor Ajax en zat acht keer op de reservebank zonder minuten te maken. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler, die in de zomer van 2018 werd overgenomen van FC Utrecht, kwam vorig seizoen tot twintig optredens voor de Amsterdammers, waarin hij goed was voor vier doelpunten en vier assists. Nu krijgt Labyad de kans van Ten Hag, die genoodzaakt is zijn elftal te wijzigen na de blessure voor Neres.

Ten Hag heeft verder geen wijzigingen aangebracht in zijn elftal, wat betekent dat Noussair Mazraoui net als in het duel met Chelsea de voorkeur krijgt boven Sergiño Dest. De defensie bestaat verder uit doelman André Onana, Joël Veltman, Daley Blind en Nicolás Tagliafico. Edson Álvarez moet andermaal genoegen nemen met een plaats op de reservebank, waardoor Donny van de Beek, Lisandro Martínez en Hakim Ziyech het middenveld vormen. Labyad speelt samen met Dusan Tadic en Quincy Promes in de aanval.

Opstelling Ajax: Onana, Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Martínez, Ziyech; Labyad, Tadic en Promes.

Opstelling FC Utrecht: Paes, Van der Maarel, Hoogma, Janssen, Klaiber, Maher, Ramselaar, Van Overeem, Gustafson; Kerk en Van de Streek.