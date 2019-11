Mark van Bommel bij FOX Sports gewezen op ‘verschilmaker’: ‘Waar is hij?’

PSV bevindt zich in een diepe crisis, daar de laatste vijf wedstrijden op rij geen overwinning opleverden. Bij Goedemorgen Eredivisie wordt geopperd om Gastón Pereiro weer te laten spelen. De Uruguayaan is in het bezit van een aflopend contract bij PSV en speelde dit seizoen tot dusver pas twee officiële wedstrijden.

“Waar is Pereiro? Je hebt zo’n speler op de tribune en ik zag nu een Servische jongen invallen die vorig jaar op de lijst stond om weggestuurd te worden. Wat geef je dan voor signaal af naar je ploeg? Je bent een beginnende coach, maar dat soort signalen...”, verwijst Dries Boussatta naar Amar Catic, die in de wedstrijd tegen LASK Linz (4-1 nederlaag) in het veld kwam als invaller. Ook Hans Kraay junior is van mening dat Van Bommel Pereiro weer moet laten spelen.

“Sadílek, Viergever, Hendrix en Rosario poetsen wel voor je, maar als trainer heb je toch de verplichting om je verschilmaker te laten spelen? Pereiro is in potentie een van de beste spelers en dan zeg je toch: ‘Speel hem aan tot hij er ziek van wordt’?”, vraagt Kraay jr. zich af. Ronald de Boer suggereert dat het aflopende contract van Pereiro de oorzaak is van het feit dat hij niet aan spelen toekomt. “Het enige wat ik kan bedenken, is dat de beleidsbepalers hebben gezegd: ‘We hebben een bepaalde filosofie en als die jongen niet bijtekent, speelt hij niet’.”

“Dat geloof ik niet, want dat zou kunnen als je een clown voor de groep hebt”, reageert Boussatta op die suggestie. Pereiro zat dit seizoen wel al een aantal keer op de reservebank bij PSV. “We zeggen net dat Mark van Bommel alles wil bepalen, hij heeft zo’n sterke persoonlijkheid. Als John de Jong naar beneden komt en zegt: ‘Hij wil niet bijtekenen, dus hij speelt niet’, zou ik als Van Bommel zeggen: ‘Ik bepaal dat, want ik word ontslagen als het niet draait’.”