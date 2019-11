De Boer snapt harde ingreep Van Bommel: ‘Hij pakt geen punten voor PSV’

Mark van Bommel grijpt volgens De Telegraaf hard in bij PSV na de zeperd tegen LASK Linz (4-1) in de groepsfase van de Europa League. Jeroen Zoet lijkt zijn plaats onder de lat bij de Eindhovenaren kwijt te zijn, met Lars Unnerstall als zijn vervanger. Analist Ronald de Boer snapt wel waarom Van Bommel ervoor kiest om Zoet naar de reservebank te verwijzen.

"Dit zat er wel aan te komen, hij pakt geen punten voor PSV", zegt De Boer zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. "Hij is ook niet de Zoet van afgelopen seizoen en zit duidelijk niet lekker in zijn vel. Zoet is ook nooit een geweldige passer geweest, maar het valt nu wel heel erg op dat hij in paniek raakt als hij de bal krijgt."

Ronald Koeman volgt het voorbeeld van Van Bommel niet, want de bondscoach van Oranje heeft Zoet gewoon geselecteerd voor de EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland (16 november) en Estland (19 november). De Boer zou het begrijpen als Koeman op termijn voor andere doelmannen kiest. "Hij is iemand die vasthoudt aan spelers, maar er zijn ook coaches die selecteren op de vorm van de dag. Marco Bizot bijvoorbeeld doet het geweldig bij AZ, het is nu toch tijd om andere keepers een kans te geven. Met Zoet is het niet iets van de laatste twee weken, het gaat al langer zo."

Van Bommel: 'We zijn niet in staat de rust te bewaren'

Verslaggever Hans Kraay jr. snapt wel waarom Van Bommel zo lang heeft gewacht met het vervangen van Zoet. "Je gaat niet klootviolen met je keeper." De Boer deelt die mening niet en ziet er geen problemen in om wekelijks tussen twee gelijkwaardige sluitposten te kiezen. "De mindset in Nederland moet veranderen, waarom is dat nog steeds zo hier? Dat moet niet zo zijn. Als je als trainer twee geweldige keepers hebt, kun je per week bepalen wie er speelt."

De Boer maakt zich geen zorgen over Van Bommel, die zijn slechtste periode als trainer van PSV doormaakt. "Dit moet hij ook meemaken", aldus de voormalige Ajacied. "PSV moet hem er ook niet uitknikkeren. Gewoon evalueren aan het einde van het seizoen en dan kijken wat hij heeft gedaan voor deze spelersgroep. Geduld hebben en niet in paniek raken, dat hebben ze gelukkig ook bij PSV. Hij komt als coach prima over, zeker met wat hij nu voor zijn kiezen krijgt. En hopelijk leert Van Bommel er ook van."