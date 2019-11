‘Dat Erik ten Hag destijds toch vertrok, vond ik wel erg jammer'

Ajax staat zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA tegenover FC Utrecht. Het is voor trainer Erik ten Hag een bijzonder duel, daar hij tussen 2015 en 2017 werkzaam was in de Domstad. Frans van Seumeren, eigenaar van FC Utrecht, blikt in gesprek met de NOS terug op de samenwerking met de 49-jarige oefenmeester.

“We hadden met Erik een afspraak gemaakt in zijn contract. Als hij de mogelijkheid had om zich duidelijk te verbeteren, kon hij weggaan. Maar in het contract stond aan het eind van het seizoen en niet tijdens. Dat hij toch vertrok, vond ik wel erg jammer”, blikt Van Seumeren terug op het vertrek van Ten Hag, die halverwege seizoen 2017/18 naar Ajax werd gehaald. “Erik is verreweg de beste trainer die we hebben gehad, dus ik vond het jammer dat hij wegging.”

“Ik kon het persoonlijk ook heel goed met Erik vinden. We voelden elkaar goed aan, het klikte. Er wordt weleens gedacht dat hij een hork is, maar dat is hij totaal niet. Dat is een volledige misvatting”, stelt de eigenaar van FC Utrecht. Hij heeft hetzelfde gevoel bij Dick Advocaat, die vorig seizoen als trainer in de Galgenwaard werkte. “Ja, geweldige man. Het is hetzelfde als met Erik, dat ging gewoon hartstikke goed. Dick is gewoon een hele aardige vent. En slim, want hij weet precies hoe hij de snaar moet raken.”

Van Seumeren heeft de ambitie om met FC Utrecht naar de top van de Eredivisie te gaan. “Ajax is mijlenver weg, dat is heel snel gegaan. Het verschil met drie of vier jaar geleden is heel groot”, bekent hij. Van Seumeren is echter niet van plan om met geld te smijten om die ambities waar te maken. “Ik heb een hekel aan het begrip suikeroom, dat schijnen journalisten een mooi woord te vinden. Ik kijk zeker met een schuin oog naar de waarde van de club. Niet dat ik de club wil verkopen, maar ik vind het wel mooi als het waardevol is.”