‘Lyon kan Engels bod van 58 miljoen euro verwachten op Depay’

Memphis Depay keert mogelijk terug naar de Premier League. Volgens de Daily Mirror staat de Oranje-international hoog op het lijstje van Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou een bod van 58 miljoen euro over hebben voor de aanvaller van Olympique Lyon. De ex-speler van Manchester United heeft zich bij the Spurs in de kijker gespeeld door zijn goede spel en statistieken in het shirt van Olympique Lyon en het Nederlands elftal.

Naar verluidt hebben diverse clubs een oogje op Depay. Tottenham wil doorpakken en bekeek hem in de twee laatste Champions League-duels van Lyon met Benfica. In de laatste wedstrijd met de Portugese topclub was Depay trefzeker en viel hij na 45 minuten spelen geblesseerd uit. Scouts van Tottenham bekeken tegen Benfica ook Lyon-aanvaller Moussa Dembélé.

Het is onbekend of Tottenham in januari al aan de haal wil gaan met Depay, of de Engelse topclub komende zomer een bod uit wil brengen. Het contract van de ex-PSV’er loopt door tot medio 2021. Hij maakte in de zomer van 2015 voor 34 miljoen euro de overstap van PSV naar Manchester United. Bij the Red Devils kwam hij niet volledig uit de verf. In de winterse transferperiode van 2017 vertrok hij voor een bedrag van zestien miljoen euro naar Lyon.

In Frankrijk is Depay opgeleefd en mag hij zich een van de leiders van de ploeg noemen. Dit seizoen was hij in alle competities in veertien wedstrijden goed voor elf doelpunten.