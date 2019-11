‘Manchester City stalt Giovanni van Bronckhorst in MLS’

Giovanni van Bronckhorst gaat naar alle waarschijnlijkheid aan de slag als trainer van New York City FC, zo meldt de Daily Mirror. De Nederlandse trainer krijgt van de Manchester City Football Group de kans om zich in de Major League Soccer verder te ontwikkelen. In de Verenigde Staten mag Van Bronckhorst zichzelf bewijzen, zodat hij in de nabije toekomst mogelijk Josep Guardiola kan opvolgen als manager van Manchester City, zo klinkt het.

Van Bronckhorst is sinds afgelopen zomer werkzaam bij Manchester City. De ex-trainer van Feyenoord bezocht de afgelopen maanden ‘filialen’ van de City Football Group in New York en Melbourne, terwijl hij ook de manier van werken van Josep Guardiola observeerde bij the Citizens. Zijn trainersloopbaan krijgt een vervolg in de MLS, waar hij bij New York City FC de opvolger van Domènec Torrent wordt. Laatstgenoemde stapte op nadat de halve finale van de play-offs tegen Toronto FC werd verloren.

Mikel Arteta, de huidige assistent van Guardiola, wordt door Manchester City gezien als potentiële opvolger van de Spaanse manager, wiens contract doorloopt tot medio 2021. Van Bronckhorst dient zich echter ook aan als kandidaat. De 44-jarige trainer staat er namelijk goed op bij de Engelse grootmacht. Het is niet de eerste keer dat Manchester City een trainer gaat stallen bij New York City FC. Eerder werd Patrick Vieira aangesteld bij de club uit de MLS. Hij is tegenwoordig trainer van OGC Nice.