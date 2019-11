Grote verrassing bij Spaans elftal: ‘de Pijl’ vervangt geblesseerde Rodrigo

Adama Traoré is in de nacht van zaterdag op zondag aan de selectie van het Spaanse elftal toegevoegd. De aanvaller van Wolverhampton Wanderers is de vervanger van Rodrigo Moreno, die zaterdag in het duel tussen Valencia en Granada een blessure opliep. De oproep voor Traoré voor de interlands met Malta en Roemenië komt als een verrassing.

Afrikaanse media meldden afgelopen week immers dat Traoré, geboren in Spanje, voor het land van zijn ouders had gekozen: Mali. De door Barcelona opgeleide aanvaller lijkt zijn loopbaan als international nu in het tenue van Spanje in te gaan vullen. Dat deed hij al eerder in diverse vertegenwoordigende jeugdelftallen van la selección española.

Traoré, 23 jaar, kwam tot vier duels in de hoofdmacht van Barcelona, verdeeld over drie competities. Hij deed mee in de Champions League tegen Ajax, in LaLiga tegen Granada en in de Copa del Rey tegen Huesca en Elche. In elk optreden stond hij minder dan een kwartier binnen de lijnen.

La Flecha vervolgde zijn loopbaan in Engeland, waar hij eerder voor Aston Villa en Middlesbrough uitkwam. Bij Wolverhampton Wanderers is de pijlsnelle en ijzersterke aanvaller tot een belangrijke pilaar voor Nuno Espirito Santo uitgegroeid.