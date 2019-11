Veel irritatie bij Fortuna - ADO: ‘Ik vind het geen leuke mensen hier’

Aaron Meijers trekt de sportiviteit van Fortuna Sittard in twijfel. ADO Den Haag verloor zaterdagavond met 1-0 van de Limburgers, die in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker ook al te sterk waren geweest. Meijers is niet te spreken over de manier waarop Fortuna speelt. “Eigenlijk moet ik het niet zeggen, maar ik ga het toch doen”, zei de verdediger zaterdagavond in gesprek met FOX Sports.

“Die spelers van Fortuna aan de zijlijn… Ik raak hem niet eens en hij valt. Ze proberen een rode kaart aan te naaien. Die hele bank schreeuwt na een duel”, somde Meijers op. “Dat vind ik gewoon heel onsportief. Het heeft niets met het resultaat te maken, ik kan er gewoon heel slecht tegen. Ik vind het geen leuke mensen hier, nu zeker niet. Maar dat zullen ze van ons ook vinden.”

Mark Diemers erkende dat het geen leuke wedstrijd was om te spelen. “We wisten dat zij spelers hebben die snel gefrustreerd kunnen raken en dat was vanavond ook te zien. Daar proberen we op een simpele manier goed mee om te gaan. Af en toe wat uitlokken, een vrije trap versieren, ze een beetje boos laten worden en hopen dat ze met een man minder komen te staan. Wij doen er alles aan om te winnen en zij ook. Een beetje onsportiviteit hoort erbij.”

Tom Beugelsdijk kreeg een gele kaart na een luchtduel met Amadou Ciss in de tweede helft. “Ik ben blij dat die jongen nog kon voetballen”, zei Beugelsdijk cynisch. “Het gaat redelijk ver, maar dit is toch geen rood? Kijk hoe hij naar de grond gaat. Terechte gele kaart, dat wel. Ik spring vaker met mijn rechterknie. Hij ging neer en ik dacht dat hij nooit meer kon voetballen. Ik was blij dat hij weer opstond. De spons ging erop en hij kon weer verder. Aanstellerij.”

Michiel Kramer werd in de rust al vervangen door Tomás Necid. De spits kreeg een gele kaart na een tackle en Fons Groenendijk wist dat het risico op een tweede prent in de tweede helft groot was. “Dat kunnen we helemaal niet gebruiken. Dat vond ik een logische wissel”, vertelde de oefenmeester van ADO. “Er zit wat frustratie in de groep. We hebben niet het makkelijkste seizoen en we staan er penibel voor. De overtreding is oliedom, maar ik leg dat niet alleen bij Michiel. We hebben het er wel over. Je moet wel je kop erbij houden.”