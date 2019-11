Lionel Messi schittert voor Barcelona met fraaie vrije trappen

Barcelona overnacht als gedeeld koploper van LaLiga. Het team van trainer Ernesto Valverde zegevierde zaterdagavond met 4-1 over Celta de Vigo en heeft nu net als aartsrivaal Real Madrid 25 punten uit 12 wedstrijden. Lionel Messi nam drie van de vier treffers voor zijn rekening en dat betekende de eerste hattrick van een voetballer in LaLiga in 2019/20. Frenkie de Jong stond negentig minuten binnen de lijnen.

Als Barcelona niet draait, is het doorgaans Messi die het team op sleeptouw neemt en dat was tegen Celta niet anders. Het venijn in de eerste helft zat in de laatste minuten voor rust. Het team van de geplaagde Valverde was na dik twintig minuten spelen op voorsprong gekomen via een rake strafschop van Messi. Joseph Aidoo kreeg in het strafschopgebied de bal tegen zijn arm na een voorzet van Ansu Fati, waarna de Argentijn niet faalde: 1-0.

Drie minuten voor rust kwam Celta op gelijke hoogte. Iago Aspas leek een vrije te gaan nemen, maar het was Lucas Olaza die het leer op heerlijke wijze achter Marc-André ter Stegen schoot. In de extra tijd van de eerste helft was het opnieuw Messi, dit keer uit een vrije trap, die Barcelona aan de leiding bracht. Rubén Blanco probeerde de schitterende inzet van de vedette van bijna dertig meter nog aan te raken, maar zonder resultaat. Domper op de eerste helft voor Barcelona was het uitvallen van Nélson Semedo met blessureleed.

Ousmane Dembélé, die Fati na rust verving, was in de eerste actie van de tweede helft dicht bij de 3-1. Na een passeeractie langs drie tegenstanders ging de inzet van de Fransman maar net langs de bovenhoek. Niet veel later was het Messi die zijn hattrick completeerde, uit wederom een vrije trap. Rubén Blanco moest ook het antwoord op de inzet vanaf een meter of 25 schuldig blijven: 3-1.

Barcelona speelde het restant van het duel probleemloos uit. Celta kwam niet verder dan een inzet van Fran Beltrán, terwijl de ploeg van Valverde lange tijd naliet om een vierde treffer te maken. De wederom tegenvallende Antoine Griezmann stuitte op Rubén, invaller Luis Suárez schoot naast en Messi kwam een teenlengte tekort om een pass van Dembélé af te roonden. Het was uiteindelijk Sergio Busquets die zes minuten voor tijd een afvallende bal in de hoek schoot: 4-1.