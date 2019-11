Positie van Maaskant lijkt onhoudbaar na onthutsende slachtpartij Heracles

VVV-Venlo heeft zaterdagavond zijn achtste nederlaag op rij geleden. De Venlonaren hadden geen schijn van kans tegen Heracles Almelo en kregen zes doelpunten om de oren: 6-1. Grote man aan de kant van Heracles was Cyriel Dessers, die drie keer het net vond. Trainer Robert Maaskant van VVV, die zijn ploeg twee maanden geleden voor het laatst punten zag behalen, zal na de kansloze nederlaag vrezen voor zijn baan.

Heracles Almelo toonde vanaf het eerste fluitsignaal initiatief en drukte VVV direct naar achter. In de openingsfase werd Mauro Júnior vrij voor keeper Thorsten Kirschbaum gezet, maar de huurling van PSV mikte over. Na 23 minuten was er geen houden meer aan voor VVV; Dessers speelde Alexander Merkel aan, die in alle vrijheid de openingstreffer kon binnen schieten: 1-0. Vlak voor rust maakte Heracles er 2-0 van. Silvester van de Water zette een een-twee op met Navajo Bakboord en schoot de bal met rechts verwoestend in de kruising.

Ook na rust hadden de Limburgers niets te vertellen in het Polman Stadion en vergrootte Heracles zijn voorsprong al snel verder. Een lage voorzet van Lennart-Marten Czyborra belandde bij Dessers, die eenvoudig kon binnen glijden: 3-0. Heracles ging door en maakte al snel ook de vierde. Mauro Júnior onderschepte zelf de bal op het middenveld, liep helemaal naar het strafschopgebied, waar de Braziliaan uiteindelijk van spits Dessers een niet te missen kans kreeg: 4-0.

De gifbeker was daarmee nog niet leeg voor VVV, want door geklungel achterin kregen de bezoekers in de 64ste minuut ook de 5-0 om de oren. Dessers profiteerde van weifelend ingrijpen van meerdere verdedigers en omspeelde doelman Kirschbaum. Ruim een kwartier voor tijd deed Peter van Ooijen met een rake vrije trap wat terug voor VVV: 5-1. Het slotakkoord was voor Heracles, dat via Dessers opnieuw scoorde. De Belg draaide weg bij zijn tegenstander en tekende voor een hattrick: 6-1.