Bayern München doet deur Erik ten Hag voorlopig dicht

Bayern München wil nog geen afscheid nemen van Hansi Flick. De interim-trainer boekte zaterdagavond ten koste van Borussia Dortmund (4-0) zijn tweede overwinning in evenveel wedstrijden na het congé van Niko Kovac. De Duitse topclub stapte afgelopen week in het Champions League-duel met Olympiacos (2-0) eveneens als winnaar van het veld.

“We zullen tot nader order met hem doorgaan. Hij heeft het heel goed gedaan. We zijn erg tevreden”, zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge na de overwinning in de Allianz Arena. Met Flick was afgesproken dat hij tijdens de interlandperiode plaatsmaakt voor een oefenmeester die het seizoen moet afmaken in Beieren.

Rummenigge sloot echter niet meer uit dat Flick over twee weken ook op de bank zit, als de competitiewedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf op het programma staat. “Daar kan men van uitgaan.” Volgens Flick zelf is er nog geen overeenkomst over een langer dienstverband. “Ik ga zo met mijn vrouw van een mooie fles rode wijn genieten.”

“Dan klopt het helemaal, dan ben ik tevreden. Mijn spelers hebben net laten zien dat ze van voetbal kunnen genieten. Ze hebben hun plicht gedaan. Ze deden het goed.” Flick, 54 jaar, lijkt zodoende mogelijk het vertrouwen over een langere periode te gaan genieten. Namen als Erik ten Hag en Arsène Wenger werden genoemd als mogelijke opvolgers van Kovac, maar voorlopig houdt der Rekordmeister vast aan Flick.