Gary Lineker furieus op VAR: ‘WTF zijn ze aan het doen met onze sport?’

Gary Lineker is helemaal klaar met de VAR, zo laat de tv-presentator van de BBC in niet mis te verstane bewoordingen weten op Twitter. Zaterdag nam de videoscheidsrechter de zeer discutabele beslissing om een doelpunt van Sheffield United tegen Tottenham Hotspur (1-1) af te keuren wegens buitenspel. Volgens Lineker was dat onmogelijk te beoordelen.

Vlak nadat Heung-Min Son Tottenham op voorsprong had gezet, maakte Sheffield United alweer gelijk. Dat dacht de ploeg van manager Chris Wilder althans, maar de VAR oordeelde na minutenlang overleg dat John Lundstram buitenspel stond voordat David McGoldrick scoorde. Het besluit van de videoref leidde direct tot veel ophef in Engeland en op social media.

You legit have to wait a good minute or so to celebrate goals these days. #VAR#TOTSHE #PremierLeague pic.twitter.com/N3olwDcfxg — Flow Trinidad (@Flowtt) November 9, 2019

Lineker begrijpt niets van de ingreep van de VAR. "De VAR op z'n absurdst", schrijft de oud-spits op Twitter. "De gelijkmaker van Sheffield United wordt afgekeurd wegens buitenspel, terwijl het onmogelijk is om dat waar te nemen, vanuit welke positie dan ook. WTF zijn ze aan het doen met onze sport?" De VAR nam 3 minuten en 47 seconden de tijd voor zijn beslissing. "Belachelijk", zegt Lineker daarover.

De manager van Sheffield United, Chris Wilder, stipt een ander punt van discussie aan over de afgekeurde treffer. Na het moment van vermeend buitenspel van Lundstram aan de rechterkant van het veld werd de Sheffield-aanval aanvankelijk afgeslagen, waarna de bal over links opnieuw voor werd gebracht en uiteindelijk door McGoldrick werd afgemaakt. "Wanneer is de reset?", vraagt Wilder zich af tegenover The Guardian.

"Tot hoe ver kijken we terug? Het is onduidelijk. En ook het minutenlang stilleggen doet geen goed aan het voetbal. Het beïnvloedt het spel en dat is een teleurstellend aspect van de VAR. Het is irritant voor de spelers, de managers en het meest belangrijk, voor de supporters." Wilder wilde niet te lang stil staan bij het VAR-moment. "Of ik moe word van praten over de VAR? Honderd procent."