Sublieme reeks van Ciss en Fortuna Sittard in eigen huis duurt voort

Fortuna Sittard heeft drie punten overgehouden aan het bezoek van ADO Den Haag. De ploeg van trainer Sjors Ultee won zaterdagavond met minimaal verschil van het bezoek uit de Hofstad: 1-0. Amadou Ciss maakte de winnende treffer en heeft nu vijf keer gescoord in de laatste vijf thuisduels in de Eredivisie van Fortuna, dat zelf niet één van de laatste vijf thuisduels in alle competities heeft verloren.

Fortuna had in de openingsfase het meeste balbezit, maar wist geen serieuze kans te creëren. ADO hield dan ook eenvoudig stand, al wist het team van Fons Groenendijk zelf pas vlak voor rust een schot te lossen en gevaarlijk te worden. Een vrije trap van ongeveer 35 meter van John Goossens werd al grabbelend gestopt door Alexei Koselev en in de blessuretijd kopte Lex Immers uit een vrije trap van Goossens op de lat, al leek hij buitenspel te staan.

Het team van Ultee was enkele minuten eerder op voorsprong gekomen. Ciss maakte zich los van Shaquille Pinas en schoot de bal goed binnen: 1-0. Voor Michiel Kramer zat de wedstrijd er na een helft al op: de aanvaller van ADO viel alleen op bij een opstootje en na een tackle waarvoor hij een gele kaart ontving. Tomas Necid kwam na de onderbreking als diens vervanger binnen de lijnen.

Dankzij een uitstekende redding van Koselev en het aluminium behield Fortuna de leiding. Immers leek de score te openen uit een corner, maar zijn inzet werd goed gekeerd door de keeper. In de rebound schoot Beugelsdijk op de paal. Twee minuten later kon Luuk Koopmans een slappe inzet niet klemmen waarna Felix Passlack in de rebound een flinke kans kreeg: via Koopmans en de paal werd het uiteindelijk een hoekschop.

ADO bood meer tegenstand in de tweede helft, maar heel flitsend was het niet wat het team van Groenendijk liet zien. Een lekker schot van Aaron Meijers was een prooi voor Koselev, die een kwartier voor tijd toch werd gepasseerd. De treffer van Immers ging echter niet door omdat Necid in buitenspelpositie de bal van richting veranderde. Ook in een grimmige slotfase kwam het scorebord niet meer in beweging.