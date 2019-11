Real Madrid maakt indruk en wacht verrichtingen van Barcelona af

Real Madrid heeft drie dagen na het midweekse doelpuntenfestijn tegen Galatasaray in de Champions League weer flink uitgehaald. Het team van Zinédine Zidane haalde met 0-4 uit tegen Eibar en maakte zonder meer een goede indruk. Real Madrid leidt nu de dans in LaLiga met 25 punten en wacht af wat Barcelona later op de avond tegen Celta de Vigo doet. De Catalanen hebben drie punten minder dan de hoofdstedelingen.

Real Madrid legde in de zonder meer beste eerste helft van het seizoen de basis voor de overwinning in Baskenland. Het team van Zidane maakte vanaf de eerste minuut een bijzonder gedreven indruk en nam na zeventien minuten spelen de leiding. Na een geblokt schot van Luka Modric kwam de bal schuin voor het doel terecht bij Benzema, die het leer tegen de touwen werkte. Drie minuten later verscheen de 0-2 al op het scorebord.

Na een overtreding van Pablo De Blasis op Eden Hazard wees de scheidsrechter naar de stip en nam Sergio Ramos de verantwoordelijkheid op zich. Na nog geen half uur spelen, vlak nadat een schitterende aanval over diverse schijven in schoonheid stierf, stond Real Madrid al met 0-3 voor. Het team van Zidane kreeg wederom een strafschop, na een charge van Cote op Lucas Vázquez, en Ramos gunde Benzema de eer: 0-3.

Federico Valverde zette met een precies schot na een uur spelen de 0-4 op het scorebord en dat was ook meteen het laatste wapenfeit. In de laatste twintig minuten kregen Isco, Vinicius Junior en Brahim Diaz nog speeltijd van Zidane, maar grote kansen waren er niet meer te zien.