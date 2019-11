Ejuke schittert en beslist wedstrijd Heerenveen tegen favoriete opponent

SC Heerenveen heeft zaterdagavond een moeizame overwinning op Sparta Rotterdam geboekt. De ploeg van Johnny Jansen zegevierde met 2-1 over de bezoekers, dankzij twee doelpunten van Chidera Ejuke. Heerenveen verloor geen van de achttien thuiswedstrijden die het in de Eredivisie speelde tegen Sparta (twaalf zeges, zes remises); tegen andere ploeg speelden de Friezen zoveel Eredivisie thuisduels zonder er één te verliezen.

De start van de wedstrijd mocht er zijn. Een te korte terugspeelbal van Bart Vriends op Ariel Harush zorgde voor een gevaarlijke situatie, maar de doelman kon tijdig ingrijpen alvorens Jens Odgaard de 1-0 kon noteren. Luttele minuten later werd een doelpunt van Rodney Kongolo wegens hands afgekeurd. Het begin van de wedstrijd was zonder meer voor Heerenveen en Henk Fraser was duidelijk ontevreden over de verrichtingen van zijn spelers.

Na zestien minuten spelen verscheen desondanks toch de 0-1 op het scorebord. Met een uitstekende kopbal tekende Veldwijk, die voor het eerst dit seizoen een basisplaats had, voor het eerste doelpunt in het Abe Lenstra Stadion. Een hard gelag voor Heerenveen, dat er in het restant van het eerste bedrijf niet in slaagde om de nadelige marge weg te poetsen. Een inzet van Ricardo van Rhijn na 34 minuten spelen belandde tegen de kruising.

Het spel ging in de tweede helft op en neer: een kopbal van Veldwijk ging maar naast het doel van Warner Hahn en Dirk Abels voorkwam op de doellijn dat Joey Veerman de 1-1 kon binnenschieten. Achttien minuten voor het einde kreeg Heerenveen opnieuw een grote kans: Jordy Bruijn stuitte van dichtbij op Harush, waarna Chidera Ejuke de bal naast schoot. Eén minuut later kwam Ejuke alsnog tot scoren.

Ejuke verschalkte Harush met een fraaie boogbal uit een lastige hoek: 1-1. Het duel kon alle kanten op, daar een uithaal van Abdou Harroui op de lat eindigde en Heerenveen twee minuten later voor een tweede keer toesloeg. Ejuke dolde de defensie van Sparta en mikte het leer vervolgens door de benen van Harush: 2-1. Het was in de slotminuten aan Hahn te danken dat Mohamed Rayhi van dichtbij niet voor de 2-2 kon zorgen: hij lag precies op de goede plek.